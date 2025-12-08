ASELSAN'ın 50. yılına özel "İleri Dönüşen Gelecek" sanat koleksiyonu hazırlanıyor

ASELSAN'ın 50. yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği ve dünya savunma sanayi sektöründe ilk kez "İleri Dönüşen Bir Gelecek" vizyonu kapsamında oluşturulan sanat koleksiyonunun 3. grup çalışmaları sürüyor.

Sanat koleksiyonuna ilişkin değerlendirmede bulunan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerinde elde edilen yüksek performansla, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne ilk sıradan giriş yaptıklarını belirtti.

Akyol, "Tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirliği öncelikli değer olarak görüyor, iş yapış biçimimizin odak noktasına alıyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı sadece kendi faaliyetlerimize sağladığımız katkıyla sınırlı görmüyor, üstlendiğimiz liderlik vasfımız ile değer zincirimizde de farkındalık oluşturarak, hedeflerimize doğru yol aldığımız bir gelişim süreci olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Eserlerde "biyomimikri" mühendisliğinden ilham alınıyor

AA ekibi tarafından görüntülenen sanat koleksiyonunda, ASELSAN'ın ürettiği ürünlerden arta kalan malzemeler, dünyanın farklı kıtalarından bir araya gelen sanatçıların elinde sanat eserlerine dönüştürülüyor.

Eserlerin, isimleri ve görünüşleri ASELSAN'ın "biyomimikri" (doğadan ilham alan ve sürdürülebilirlik odaklı bir tasarım yöntemi) mühendisliğinden ilhamla belirleniyor.

Brezilya'dan Michel Torres Costa "kartal", Meksika'dan Galo Escultor ve Nijerya'dan Akporode Collins Abinoro "kurt", Arjantin'den Julian Provenzano ile Amerika Birleşik Devletleri'nden John Lopez "at", Avustralya'dan Matt Sloane "albatros", Nijerya'dan Steve Ucheka Ekpenisi "cenker", İngiltere'den Alan Willams "marlin" ve Pakistan'dan Ehtisham Jadoon ile Nijerya'dan Oladele Ogbeyemi "yerel" motifler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Projede, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atıkların engellenmesi, minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise geri kazanımının sağlanmasını kapsayan "Sıfır Atık" yaklaşımıyla gelecek nesillere sürdürülebilir çevre ve yaşanabilir şehirler miras bırakmak vizyonu çerçevesinde çalışılıyor.

- "Atık parçalara ikinci bir hayat veriyoruz"

Koleksiyona yönelik çalışmalarını sürdüren sanatçılardan Arjantinli Julian Provenzano, eserlerinde genelde atık metalleri kullandığını belirtti.

Provenzano, ASELSAN'ın 50.yılı için burada olduğunu belirterek, "Bu benim Türkiye'ye ikinci sefer gelişim ve bunun için mutluyum, onur duyuyorum. İlk katılışımda büyük bir aslan yapmıştım bu sefer Türk atı çalışıyorum. Çok fazla detay içeren bir eser. Burada atık parçalara ikinci bir hayat vermiş oluyoruz." diye konuştu.

Nijeryalı sanatçı Akporode Collins Abinoro da eserinde "bozkurt" imgesi üzerinde çalıştığını, bu imgenin Türkler için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Avustralyalı sanatçı Matt Sloane ise burada ikinci kez bulunmanın kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada 'albatros' üzerine çalışıyorum. Yaptığım iş çok fazla detay içeriyor ve ASELSAN'ın bize sağlamış olduğu materyallerle çalışıyorum. Burada olmak benim için çok değerli bir tecrübe, diğer yetenekli sanatçılarla hep beraber burada bulunmak, çalışmak benim için çok değerli."

