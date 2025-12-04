Bugün
Anasayfa Kültür Sanat Ordu'daki 18 odalı Cevat Bey Konağı turizme kazandırılıyor

Ordu'daki 18 odalı Cevat Bey Konağı turizme kazandırılıyor

Yayınlanma Tarihi: 04.12.2025 15:29

Ordu'nun Çamaş ilçesinde atıl vaziyetteki 116 yıllık Cevat Bey Konağı'nın restorasyonunun devam ettiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma vizyonu doğrultusunda tarihi yapıların restorasyonunun sürdürüldüğü bildirildi.

Altınordu Selimiye Konağı ve Ünye Yürürler Konağı'nın ardından Ordu'nun en büyük konaklarından Cevat Bey Konağı'nda da çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Restorasyonunun tamamlanmasının ardından konağın sadece ilçeye değil, Ordu'ya değer katacak önemli bir kültür ve turizm durağı olacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"1909 yılında Çamaş ailesinden Osman Ağa tarafından yaptırılan 18 odalı, avlusunda aşevi ve fırın bulunan Cevat Bey Konağı, Osmanlı döneminden kalma sivil mimarinin seçkin örnekleri arasında yer alıyor. Eski Anadolu kültürünü bozmadan günümüze taşıyan nadir yapılardan biri olan konak, restorasyonun ardından hem mimari kimliğini koruyacak hem de yeni işlevlerle uzun yıllar hizmet verecek. İlçenin Edirli Mahallesi'nde yer alan ve Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) destekleriyle restore edilecek tescilli yapı, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yeniden Ordu kültürüne kazandırılıyor."

Çamaş Ordu Anadolu Osmanlı Cevat Bey Konağı

