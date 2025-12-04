Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Edirne'de tarihi Kunduracılar Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere

Edirne'de tarihi Kunduracılar Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere

Yayınlanma Tarihi: 04.12.2025 15:32

Edirne'de Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesiştiği noktada, dükkanların birbirine yakınlığı nedeniyle "Dar Çarşı" olarak bilinen ve yaklaşık 39 tescilli binadan oluşan Kunduracılar Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Edirne’de tarihi Kunduracılar Çarşısı’ndaki restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere

Terziler Sokak'ta 65 metrelik güzergahı kapsayan alandaki dükkanlar, aslına uygun şekilde restore edildi. Düzenleme projesi, zemin yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bitirilecek.

Bölge esnafıyla buluşan Vali Yunus Sezer, sokağın ihya edilmesi için başlatılan çalışmaların önemli bölümünün tamamlandığını belirterek, renkli binaların ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

Çalışmanın kente değer kattığını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"39 adet tescilli binanın yer aldığı sokağımızda, restorasyon çalışmalarıyla yapılar aslına uygun şekilde yenilenerek canlı renklerle yeniden estetik görünüme kavuşturuldu. Zemin çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sokak ilimizin yeni cazibe merkezlerinden biri olacak. Desteklerinden dolayı ilimiz adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve bakanlık yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Edirne Kunduracılar Çarşı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Din ve Şiddet

Din ve Şiddet

Hafızası Olan Evler: Necip Fazıl’ın doğduğu konak

Hafızası Olan Evler: Necip Fazıl'ın doğduğu konak

Kul Hakkına Saldırı - 2: İftira

Kul Hakkına Saldırı - 2: İftira

Toprağın çocuğu mimar: Hassan Fathy

Toprağın çocuğu mimar: Hassan Fathy

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

>