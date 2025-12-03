Annem Hakkında filmi 24. Dhaka Uluslararası Film Festivalinde yarışacak

Ayem Media'dan yapılan açıklamaya göre film, 10-18 Ocak 2026'da gerçekleşecek festivalin Dünya Sineması Bölümü'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Bu yıl 75 ülkeden filmlerin yarışacağı festival, "Daha iyi film, daha iyi izleyici ve daha iyi toplum" temasıyla izleyiciye sunulacak.

Burak Dakak ve Kadir Çermik'in başrolleri paylaştığı filmde, Yurdaer Okur, Başak Daşman, Name Önal, Sahra Şaş, Işıknaz Özedgü, Gürsu Gür ve Şerif Erol rol aldı.

Filmde, genç bir kadının ölümünün 5. yılında ailesinin bir araya gelmesi, beklenmedik tartışmaların başladığı toplantıda, ilişkilerin çözülmesi ve aile içi dengelerin altüst olması işleniyor.

Görüntü yönetmenliğini Evren Gündoğdu'nun yaptığı filmin genel sanat yönetmenliğini Natali Yeres, yardımcı yönetmenliği ise Muhammed Doğan Ceylan üstlendi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.