Anasayfa Kültür Sanat "Annem Hakkında" filmi "24. Dhaka Uluslararası Film Festivali"nde yarışacak

"Annem Hakkında" filmi "24. Dhaka Uluslararası Film Festivali"nde yarışacak

Yayınlanma Tarihi: 03.12.2025 10:36

Yönetmenliğini ve senaristliğini Soner Sert'in, yapımcılığını Ayem Media'nın üstlendiği "Annem Hakkında" filmi, Bangladeş'in başkenti Dakka'da yapılacak "24. Dhaka Uluslararası Film Festivali"nde (DIFF) yarışacak.

Annem Hakkında filmi 24. Dhaka Uluslararası Film Festivalinde yarışacak

Ayem Media'dan yapılan açıklamaya göre film, 10-18 Ocak 2026'da gerçekleşecek festivalin Dünya Sineması Bölümü'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Bu yıl 75 ülkeden filmlerin yarışacağı festival, "Daha iyi film, daha iyi izleyici ve daha iyi toplum" temasıyla izleyiciye sunulacak.

Burak Dakak ve Kadir Çermik'in başrolleri paylaştığı filmde, Yurdaer Okur, Başak Daşman, Name Önal, Sahra Şaş, Işıknaz Özedgü, Gürsu Gür ve Şerif Erol rol aldı.

Filmde, genç bir kadının ölümünün 5. yılında ailesinin bir araya gelmesi, beklenmedik tartışmaların başladığı toplantıda, ilişkilerin çözülmesi ve aile içi dengelerin altüst olması işleniyor.

Görüntü yönetmenliğini Evren Gündoğdu'nun yaptığı filmin genel sanat yönetmenliğini Natali Yeres, yardımcı yönetmenliği ise Muhammed Doğan Ceylan üstlendi.

