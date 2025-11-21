Kitap Dergisinin Yılın En İyileri ödülleri sahiplerini buldu

Ekonomi gazetesinin kültür, sanat ve yaşam dergisi Kitap'ın kültür, edebiyat, gastronomi, iş dünyası ve polisiye üretimleri bir araya getiren ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye'nin düşünsel ve sanatsal birikimini ele alarak yıl boyunca okurla ve sektörlerle buluşan nitelikli eserlerin altını çizen "2024 Yılının En İyileri Ödül Töreni", CVK Park Bosphorus Hotel'de gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni Faruk Şüyün, törenin kendisi için yalnızca bir ödül gecesi değil, emekle, adanmışlıkla ve sevgiyle büyüyen bir dünyanın yeniden görünür olduğu özel bir buluşma olduğunu söyledi.

- "Her iyi kitabın ardında koskoca bir dünya vardır"

Kitapların teselliyi, umudu, bilgiyi ve merakı taşıdığını dile getiren Şüyün, "İşte bu yüzden, burada ödül alan her eser bana bir kitabın yazıldığı o sessiz anları, emek verilmiş o uzun geceyi, bir cümleyi defalarca yeniden yazan o titizliği hatırlatır. Çünkü biliyorum ki her iyi kitabın ardında koskoca bir dünya vardır." dedi.

Faruk Şüyün, ödüllerin Türkiye'nin kültür atlasını tümüyle karşıladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir yanımızda telif edebiyat insanın karanlıklarına, iyiliklerine, zaaflarına bakan hikayeler, bir yanımızda çeviri edebiyat bize uzak ülkelerin sesini, nefesini, ritmini getiren emek, bir yanımızda yayınevleri cesaretleri, özenleri ve yayıncılığın görünmeyen omurgasını taşıyan inatları ve elbette, ömrünü edebiyata adamış, kelimeleri bir ömür boyu taşıyan ustalar ama yol burada bitmiyor. İş dünyasının kültürel mirasa sahip çıkan çalışmaları, gençlere umut ve ilham veren öyküler, tarihin içinden bugüne ışık düşüren araştırmalar, sofra kültürümüzün hafızasını diri tutan gastronomi kitapları ve merak, gerilim, adalet duygusu etrafında şekillenen polisiye edebiyat. Bugün burada bütün bu renklerin, bütün bu seslerin, bütün bu hafızaların bir araya gelişine tanıklık ediyoruz."

Yayıncılık sektörünün karşılaştığı zorluklara da değinen Şüyün, "Tüm bunlar kültür dünyamızı zenginleştirirken aynı zamanda kırılgan da kılıyor." şeklinde konuştu.

Hem bir gazeteci, editör, yazar hem de kitapların gücüne inanan bir okur olarak kültür dünyasının çok sesliliğine hayranlık duyduğuna işaret eden Şüyün, "Biz bugün burada yalnızca bugünün ödüllerini değil, geleceğe kalacak cümleleri, yeni okurlarda filizlenecek hayalleri, henüz yolun başındaki genç yazarlara cesaret verecek o görünmez bağı kutluyoruz. Dilerim ki bu gece hepimize aynı duyguyu hatırlatsın. İyi kitaplar, iyi insanlar gibi dünyayı sessizce değiştirmeye devam eder." ifadelerini kullandı.

- Ödüller

"İş Dünyasında İlham Veren Öyküler" başlığında Bülent Eczacıbaşı'nın "Biraz Daha Düşününce/İş İnsanları İçin Denemeler", Davut Doğan'ın "Altın Bulmadan Zengin Olunmaz" ve Mehmet Gün'ün "Bozkır'dan Dünyaya Avukat Olmak" kitapları ödül sahibi oldu.

"İş Dünyasında Kültürel Mirasa Saygı" ödülleri Yusuf Yıldırım'ın "Sözüm Kendözüme- Risaletü'n-Nushiyye'nin Yorumu" çalışması ile Gönül Paksoy ve Nurhan Atasoy imzalı iki ciltlik "Oya" adlı esere verildi.

İktisat tarihçisi Doç. Dr. Şefik Memiş, "Osmanlı'da Tarımsal Girişimcilik Gayretleri/Sevda-yı Vatan Tarladan Başlar" adlı eseriyle "İş Dünyası Araştırma Kitabı" ödülünü kazandı.

Burak Onaran ve Priscilla Mary Işın'ın "Saraydan Çarşıya Gaziantep'ten İstanbul'a/Kırk Kat Baklava Tarihi" kitabı "Yılın Gastronomi Kitabı" ödülünü aldı.

Gastronomi Kültürü Emek Ödülü de Sözen Grup CEO'su Gökmen Sözen'e, "Polisiye Edebiyata Katkı" ödülü de Prof. Dr. Seval Şahin'e takdim edildi.

Can Sertaç Saatçıoğlu'nun "Bir Başkomiser Zeki Polisiyesi/Buğu" eseri, "Polisiye İlk Roman" ödülü'nün sahibi olurken, Sibel Köklü'nün "Kar Fırtınası" kitabı "Polisiye Telif Kitap" ödülüne değer görüldü.

Yapı Kredi Yayınları'nın "Seçici Kurul Özel Ödülü"ne layık görüldüğü gecede, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, "Yılın Kurumsal Yayınevi", Domingo Yayınevi de "Yılın Yayınevi" seçildi.

Gecede ayrıca Ahmet Ümit "Bir Başkomser Nevzat Kitabı/Yırtıcı Kuşlar Zamanı" romanıyla "Yılın Telif Kitabı" ödülünü, Maria Vargas Llosa'nın "Zor Zamanlar" çevirisiyle Süleyman Doğru "Yılın Çeviri Kitabı" ödülünü, Feyza Hepçilingirler de "Ömür Boyu Emek" ödülünü kazandı.

Edebiyat, sanat, basın yayın, iş ve gastronomi dünyasından ünlü isimlerin katıldığı tören, ödül sahipleri ve ödül verenlerin sahnede fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

