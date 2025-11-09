Fas'ta "Yazar Sineması" Festivali başladı

Fas'ın başkenti Rabat'ta, "Yazar Sineması" (Festival du Cinema d'Auteur) adlı sinema festivalinin 30'uncusu, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin katılımıyla başladı.

Açılış törenine Fas'tan ve farklı ülkelerden yönetmenler, oyuncular ve sinema profesyonelleri katıldı.

14 Kasım'a kadar sürecek festival kapsamında, aralarında dünya prömiyerleri de bulunan 150 film gösterilecek.

- Umman onur konuğu oldu

Bu yılki festivalin onur konuğu Umman Sultanlığı oldu. Açılış töreninde Mısırlı oyuncu Leyla El-Ulvi'ye "onur ödülü" verilirken, Faslı akademisyen Nureddin Afia, Burkina Fasolu yönetmen Apolline Traore ve Lübnanlı tiyatro yazarı ve oyuncu George Khabbaz da sinema ve sanat alanındaki katkıları nedeniyle ödüllendirildi.

- Uluslararası jüri ve yeni bölümler

Festivalin uluslararası jürisine Fransız oyuncu ve yönetmen Jean-Claude Barny başkanlık ediyor. Jüri üyeleri arasında Faslı yapımcı Karim Debbagh, İranlı yapımcı Elaheh Nobakht, Burkina Fasolu yönetmen ve oyuncu Maïmouna N'Diaye, Hollandalı yönetmen Marjolein de Koning, Faslı yönetmen Khawla Sebbahi ve yönetmen-yazar Hicham Lasri yer alıyor.

Festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek belgesel film yarışması, sanatsal ve toplumsal duyarlılığı öne çıkaran yapımlara yer verecek. Festival ayrıca, Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) jürisini üçüncü kez ağırlayacak.

- Sinema pazarı ve eğitim etkinlikleri

Bu yılki festivalde Fas'ta ilk kez kurulacak "Sinema Pazarı" (Film Market) sinema profesyonelleri ve izleyiciler için bir buluşma alanı oluşturacak. Programda ayrıca, yönetmenlik, yapımcılık ve senaryo yazımı gibi alanlarda atölye çalışmaları, söyleşiler ve paneller düzenlenecek.

Festival, "Yapay Zekâ Düşü" (Le Rêve de l'Intelligence Artificielle) adlı filmin gösterimiyle sona erecek.

Bu yılki festival, Rabat'ın "otantiklik ve yeniliği birleştiren kültür başkenti" kimliğini pekiştirirken, yazar sinemasını kültürler arası diyalog ve yaratıcı düşüncenin evrensel bir alanı olarak öne çıkarıyor.

