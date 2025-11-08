13. Boğaziçi Film Festivali "Palestine 36" filminin gösterimiyle başladı

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin açılışı, kültür sanat dünyasından birçok ismin katılımıyla Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

Açılışa konuk olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye'nin her zaman Filistin hakkında konuşmaya devam edeceğini belirterek, "Biz 'Filistin' deyince susmuyoruz. Biz 'Filistin' deyince konuşan, yaşayan bir milletiz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Filistin davasını yıllardır yakından takip ediyor, orada yapılan soykırıma sessiz kalmıyoruz." diye konuştu.

Mumcu, böyle bir festivalin düzenlenmesinden ve bu sene Filistin meselesine gösterilen duyarlılıktan dolayı Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı ekibine teşekkür etti.

Festivalin vizyonu, seçici yapısı ve duyarlılığıyla sektörde kendine önemli bir yer edindiğinin altını çizen Mumcu, "Boğaziçi Film Festivali, ülkemizin kültürel markalarından biri haline geldi. Festival yalnızca iyi filmleri değil, iyi bir vicdanı da temsil ediyor. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu tür festivalleri desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "5 filmlik bir Filistin seçkisi hazırladık"

AA muhabirine açıklamada bulunan Festival Başkanı Ogün Şanlıer de bu yıl açılış filminin "Palestine 36" olduğunu belirterek, arasında oyuncu Saleh Bakri ve Liam Cunningham'ın olduğu film ekibinin de açılışa katıldığını söyledi.

Şanlıer, festivalin bu yıl Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda 10 filmin yer aldığını aktararak, "Bu kategoride Jüri Başkanı Aydın Sayman ve yine birbirinden yetenekli yönetmenlerin yapımlarını bu seçkide izleyeceğiz. Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda da yine 10 film var. Jüri Başkanı Reinaldo Marcus Green. Jüri Başkanı'mızın 2021'de çektiği 'King Richard' filmi, 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Will Smith'e ödül kazandırmıştı ve bu film 5 dalda daha Oscar'a aday gösterilmişti." bilgisini verdi.

Bu yıl yarışma seçkisinde dünyanın önemli film festivallerinde prömiyer yapan filmlerin yer aldığına işaret eden Şanlıer, İtalya, Almanya ve Polonya'dan yapımların da festivalde izleyicilerle buluşacağı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Sinemanın, insanları anlaması ve acılara ortak olabilmesi adına çok güçlü bir iletişim silahı olduğunu düşünüyoruz ve bu düşünceyle bu yıl Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmadık. Bu anlamda 3 uzun metraj ve 2 belgesel olmak üzere 5 filmlik bir Filistin seçkisi hazırladık. Festivalimiz sadece filmlerden ibaret değil, Hint yönetmenimiz Anupam Barve, yönetmenlere ve oyunculara iki günlük kamera önü oyunculuk eğitimi verecek. Aynı zamanda Palestine 36 filminin oyuncusu Saleh Bakri da oyunculuk üzerine masterclass gerçekleştirecek. Bir de panelimiz olacak. Panelde Türk sinemasının ihracatına yönelik konular, ortak yapım fırsatları konuşulacak. Bütün masterclass, panel ve atölyeler katılımcılara ücretsiz. Biz festivalin eğitim bölümünün erişim açısından herkese açık olmasını önemsiyoruz. İzleyicilerimizi salonlarımıza bekliyoruz."

- "Siz bize 'Yalnız değilsiniz' demiş oldunuz"

Festivalin artistik direktörü Enes Erbay, bu yılın Filistin temasının kendileri için çok özel olduğunu söyleyerek, "Sinemayı bir tanıklık dili olarak görüyoruz ve bu akşam bu tanıklığın en güçlü örneklerinden biriyle festivali açıyoruz." dedi.

"Palestine 36" filminin yönetmeni Annemarie Jacir, festival ekibine kendilerini davet etmelerinden dolayı teşekkür ederek, "Bu filmi tarihimizin en karanlık anında çektik. Yoğun acılarla ve elbette öfkeyle ve sevgiyle... Filistin halkı olarak son iki yılda hiç olmadığımız kadar kendimizi yalnız hissettik. Aslında siz bize 'Yalnız değilsiniz' demiş oldunuz." ifadelerini kullandı.

Filmin oyuncularından Saleh Bakri, "Baskı altındayken yapacağımız en doğal şey onunla savaşmaktır. Çünkü savaşmazsanız bu sizi hasta eder ve bu hastalık da sizi öldürür. Fakat ben bir anlamda imtiyazlıyım. Çünkü bir aktörüm ve kullandığım silah kimseyi öldürmüyor, kan dökmüyorum. Ancak attığım kurşunlar (oyunculuk olarak) sonsuza dek orada kalıyor." görüşlerini paylaştı.

- "Gücümüzü Gazze'den aldık"

Filmin diğer oyuncusu Liam Cunningham da sinemanın dünyaya sadece haberden ibaret olmayan bir pencere açtığını söyledi.

Filmin yapımcısı Osama Bawardi, "Aslında tarihi güçlüler yazar ama film üreticileri, sinema insanları olarak biz de tarih yazıyoruz ve gücümüzü Gazze'den aldık." dedi.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Mücahit Eker ise "Palestine 36" filmi gibi Gazze'de yaşananlara, soykırıma ışık tutan yapımları TRT olarak desteklemeden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunu hem ulusal bir sorumluluk hem de insani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Gazze'de şehit olan gazetecilerden birinin vasiyeti, 'Hikayelerimizi anlatmaya devam edin. Filistin'in sesi olun, Gazze'yi unutmayın.' şeklindeydi. Ben bu filmi de bu vasiyet doğrultusunda gerçekleştirilmiş önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Gazze'yi unutmayan, Filistin'i her zaman hatırlayan, hatırlatan ve Filistin'in sesi olan herkese selam olsun."

Konuşmaların ardından katılımcılar açılış filmi "Palestine 36"yı izledi. Filmi ilgiyle izleyen katılımcılar "Özgür Filistin" sloganları attı.

Film gösterimleri, söyleşilerle devam edecek 13. Boğaziçi Film Festivali, 14 Kasım'a kadar sinemanın tüm renklerini kuşatan programıyla izleyicileri ağırlayacak.

