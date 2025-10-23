Bugün
Anasayfa Kültür Sanat Gazze'deki soykırıma dikkati çeken "Direniş" eseri müzikseverlerle buluştu

Gazze'deki soykırıma dikkati çeken "Direniş" eseri müzikseverlerle buluştu

Yayınlanma Tarihi: 23.10.2025 15:59

Oyuncu ve müzisyen Yusuf Eker'in Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için hazırladığı "Direniş" eseri müzikseverlerle buluştu.

Kocaeli'deki Maya Film Platoları'nda çekilen eserin video klibinde Ali Nuri Türkoğlu, Cem Uçan, Burak Haktanır, Celal Al, Mehmet Sabri Arafatoğlu, Engin Uzun, Nazif Tunç ve Cemil Yavuz rol aldı.

Daha önce TRT ekranında yayınlanan "Payitaht Abdülhamid", "Akif", "Balkan Ninnisi" ve "Korkma" adlı dizilerde izleyiciyle buluşan Eker, esere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, zulmü alkışlayan ve zalime sessiz kalan bir dünyada taraflarını açıkça haykırmak ve Filistinli kardeşlerinin yaralarına bir nebze merhem olmak amacında olduğunu belirtti.

- "Şahlanışımız yine sanatla olacaktır"

Eker, bu süreçte sanat yapılacaksa dahi durumdan vazife çıkarmak için değil, Gazze'dekilerin yaralarına merhem olmak niyetiyle yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Neticede biz bu hale sanatla düştük, şahlanışımız yine sanatla olacaktır. Siyonizme karşı sanatla da direndiğimizi tüm dünyaya açıkça göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yaptıklarının ateşe bir avuç su taşımaktan başka bir şey olmadığının altını çizen Eker, "Bu onurlu mücadelede bir kişinin bile dinliyor olabilmesi ihtimalidir bizi cesaretlendiren. Bütün çocukları öldürseler de elbet bir Musa sağ kalacak. Bu süreçte onurlu duruşlarıyla bizi yalnız bırakmayan oyuncu dostlarıma ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum." görüşlerini paylaştı.

"Gazze'yi Unutma! Unutturma!" mesajının vurgulandığı klipte, gözleri bağlı bir ressamı canlandıran Ali Nuri Türkoğlu, "Nehirden denize, özgür Filistin" tablosunu çiziyor.

Sözü ve müziği İzzet Okumuş imzası taşıyan eserin aranjesini müzik yönetmeni Yavuz Taşkın, yönetmenliğini ise Saddam Batman yaptı.

>