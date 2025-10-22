Türkçeye kazandırılan "Arğıkazak Mitolojisi" Türk Edebiyatı Vakfında değerlendirildi

Toplantıda konuşan TÜRKSOY Türk Dili Toplulukları İletişim Dairesi Başkanı Barış Cavid Mövsümlü, Kondıbay'ın, Kazak mitolojisi, tarihi, dili ve coğrafyası alanlarında çok önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Mövsümlü, Kondıbay'ın Kazak düşünce sistemini bağımsız temeller üzerine oturtmak adına öncü bir rol oynadığına işaret ederek, "Onun genç ömrüne sığdırdığı 16 eseri, sadece Kazak halkının değil, tüm Türk dünyasının kültürel ve entelektüel birikimine büyük katkı sağlamıştır. Kendisini bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyoruz, ruhu şad olsun." diye konuştu.

"Arğıkazak Mitolojisi" kitabından bahseden Mövsümlü, şöyle devam etti:

"Kazakistan'ın Aktau şehrinin bu yıl Türk dünyasının kültür başkenti olarak seçilmesi bizlere akademik açıdan ortak tarih ve kültüre dayalı manevi birliğimizi pek çok yönüyle ele almamız için fırsatlar sunmuştur. Bu amaç doğrultusunda yola çıkarak Aktau şehrinin yetiştirdiği yetenekli ismi Serikbol Kondıbay'ın yazdığı 'Arğıkazak Mitolojisi' kitabının Türkçeye kazandırılması çok önemli bir anlama sahiptir."

- "Mitoloji, toplumsal bilimlerin esası ve temelini oluşturmaktadır"

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Devlet Yönetimi Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Balkenje Akberdi, Serikbol Kondıbay'ın vefatından önce önemli bir makale kaleme aldığını anlattı. Akberdi, şunları kaydetti:

"Bu makalede Kondıbay, Kazakistan'daki halka bağımsızlık aşılamak istemiştir. O, adeta milleti için bir dua etmiştir. O dönem Kazakistan'da toplumsal şuur geri kalmıştı ve halk, atalara olan borcunu unutmuştu. Kondıbay'ın temel amacı da kaybolan bu şuurun anlamını ve önemini hepimize hatırlatmak istemesiydi. Onun için bu bir onur meselesiydi."

Akberdi, "Arğıkazak Mitolojisi"nde "arğı" kelimesinin "eski" anlamına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu önemli eserin Türkçe yayınlanması çok önemli. Eser, tarihi bir olan Türklerin mitolojisi ve hikayesini anlatıyor. Burada önemli olan nokta, mitolojinin edebiyatın bir türü ya da devamı olmadığıdır. Onun için mitoloji, toplumsal bilimlerin esası ve temelini oluşturmaktadır. Serikbol Kondıbay'ın bu çalışması, Türk mitolojisinde dile gelen birliğe sahip çıkmamızı bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Kondıbay'ın hatırlattığı şerefe sahip çıkmak için elimizden geleni yapmak zorundayız."

- "Serikbol, kadim Kazak ve Türk kültürünün ruhunu göstermiştir"

Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aça ise Arğıkazak Mitolojisi'ni ilk defa yaklaşık 20 sene önce okuduğunu söyledi.

Aça, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tür önemli ve kurucu eserleri ancak deliler yazar. Burada 'deli', aklı kıt olanları değil, insanlığının ötesine geçme cesareti gösteren kişileri anlatır. O yüzden büyük işler delileri bekler ve Kondıbay da yol açıcı ve gösterici bir deli, büyük bir kaynaktır. Kondıbay'ın bu önemli eseri, metafizikten etimolojiye, tarihten sosyolojiye kadar birçok disiplinin bir arada yer aldığı çok yönlü ve katmanlı bir çalışmadır."

Aça, Kondıbay'ın bu eserini, Türkoloji eğitimi olmamasına rağmen yazdığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kondıbay, kadim Kazak ve Türk düşünce sisteminin mahiyetine ışık tutmaya, bu düşünce sistematiğinin hem kendisini hem de dünyayı nasıl anlamlandırdığını ortaya koymaya çalışmıştır. Serikbol, kadim Kazak ve Türk kültürünün ruhunu göstermiştir. O söz konusu anlamayı, kadim kültürümüzün ortak kaynağına giderek yapmıştır. Onun çalışması, bu ortak kaynağın nasıl yorumlanacağına dair bir düşünme faaliyetidir."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.