Türk dünyası ezgileri Türkçe Bir Akşamda başkentli sanatseverlerle buluştu

Türk dünyası ezgileri "Türkçe Bir Akşam"da başkentli sanatseverlerle buluştu

Türk dünyası ezgileri "Türkçe Bir Akşam"da başkentli sanatseverlerle buluştu

Yayınlanma Tarihi: 19.10.2025 14:42

Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım Derneğince, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından sanatçıların sahne aldığı "Türkçe Bir Akşam" programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu ev sahipliğinde CSO Ada Ankara'da "Orhunda Kaynayıp Dünyaya Akanların Hikayesi" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından sanatçılar bir araya geldi.

Programda, "Kam Ana" anlatımı eşliğinde Gamze Paşa, Ahmet Tuzlu, Adil Şan, Ozan Ethem, Yavuz Ali Oktay, Mehmet Örgün, Cıyın Ansambli, Tulpar Dans Topluluğu ile Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu çeşitli performanslar sergiledi.

Etkinlikte, Azerbaycanlı sanatçı Azerin de konuk sanatçı olarak yer aldı. Azerin, burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Programda ayrıca çocuklar tarafından "Andımız" okundu, sahnede Artvin, Anıtlı, Kafkas, Kerkük ve Rumeli yörelerine ait dans ve ezgiler yer aldı.

Rumeli Kerkük Kafkas Anıtlı Artvin Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı

