Genç yetenekler, sanata ilk adımı Fatih’te atıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatih Sanat Akademisi tarafından yürütülen proje kapsamında ilçedeki ilk ve ortaokul öğrencilerine farklı sanat dallarında temel eğitimler sunuluyor.

Öğrenciler, masal anlatımı, müzik, seramik, resim ve drama atölyelerinde bir taraftan eğlenirken, diğer yandan da el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştiriyor.

Masal atölyelerinde sözlü anlatım kültürü aşılanan çocukların hayal güçleri destekleniyor.

Müzik çalışmalarında enstrümanları tanıyıp ritim uygulamaları yapan, temel müzik bilgisi alan öğrenciler, sesleri tanımayı ve duygularını müzik aracılığıyla ifade etmeyi öğreniyor.

Seramik atölyelerinde bardak, tabak ve küçük dekoratif objeler üreten öğrenciler, resim derslerinde karakalem, renklendirme ve farklı boyama teknikleriyle özgün ifade biçimlerini geliştiriyor.

Drama çalışmalarında ise sahneye çıkma cesareti, takım ruhu, empati kurma ve ifade becerisi kazanan öğrencilerin sosyal gelişimleri destekleniyor.

- Projeyle öğrencilere estetik bakış açısı kazandırılması hedefleniyor

Fatih Belediyesinin sanatı yaygınlaştırma vizyonunun bir parçası olan program, çocukların özgüvenlerini pekiştirirken, aynı zamanda estetik bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. İlçede kültür ve sanat bilincinin küçük yaşlardan itibaren gelişmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çocukların erken yaşta sanatsal faaliyetlerle buluşmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Fatih, geçmişte olduğu gibi bugün de kültürün ve sanatın merkezidir. Biz, çocuklarımızın bu mirası yaşayarak öğrenmelerini istiyoruz. 'Sanata İlk Adım' programıyla her çocuğun içinde var olan yeteneği keşfetmesine zemin hazırlıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki sanatla tanışan bir çocuk, hayata da güzellikle bakar."

Çocukların ürettiği eserler yıl sonunda düzenlenecek öğrenci sergisinde sanatseverlerle buluşacak. Böylece genç yetenekler hem emeklerinin karşılığını görecek hem de sahne deneyimi kazanacak.

