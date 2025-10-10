Letonya'da "İzler ve Kökler: Çağdaş Türk Sanatında Anadolu" sergisi açıldı

Riga'nın en prestijli sanat merkezlerinden Riga Bourse Müzesi'nde Türkiye'nin Riga Büyükelçiliğince açılan sergiye, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Letonya Kültür Bakanı Agnese Lace, küratör Siret Uyanık ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Öztunç, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Letonya arasında kültür ve sanat alanında gelişen dostane ilişkilerin önemine değindi ve serginin Anadolu'nun kadim izlerini Letonya halkıyla buluşturduğunu söyledi.

Letonya Kültür Bakanı Lace de Türk sanatçıları Letonya'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Türk çağdaş sanatçıları, Anadolu'nun köklü kültürünü evrensel bir dille yeniden yorumluyorlar. Bu sergi, iki ülke arasındaki kültürel diyaloğu güçlendiren çok kıymetli bir adım." diye konuştu.

Küratör Uyanık ise serginin Anadolu'nun çok katmanlı kültürel hafızasını çağdaş Türk sanatının diliyle yeniden görünür kıldığını vurguladı.

12 sanatçının 70'e yakın eserinin yer aldığı "İzler ve Kökler: Çağdaş Türk Sanatında Anadolu" sergisi, 18 Ocak 2026'ya kadar ziyarete açık olacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.