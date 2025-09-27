Bosna Hersek’te Osmanlı mirası köprüye ev sahipliği yapan Mostar, her mevsim turistlerin uğrak noktası

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Tarihi dokusuyla ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa götüren kentin ortasından geçen, zümrüt yeşili rengiyle tanınan Neretva Nehri, suyunun berraklığıyla görenleri hayran bırakıyor.Neretva Nehri'nin "Osmanlı gerdanlığı" olarak nitelendirilen ve Evliya Çelebi'nin "benzersiz" diye tarif ettiği Mostar Köprüsü, 5 asırdır hem kentin iki yakasını hem de Boşnak ve Hırvatları birleştirerek Mostar'ın çok etnikli yapısını ayakta tutuyor.Osmanlı mimarlık tarihinin en önemli ismi Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566'da yapılan köprü, Bosna Hersek'te en çok ziyaret edilen yerler arasında.Köprünün iki tarafında bulunan kafe ve restoranlar da otantik atmosferleriyle turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.- Mostar Köprüsü'nden atlayanlara rastlamak mümkünMostar Köprüsü, üzerinden nehre atlanmasıyla da biliniyor. Kenti ziyaret eden birçok turist, suya atlamak için köprünün üzerinde bekleyen gençlerle karşılaşabiliyor.Neretva Nehri'nin en derin ve dar yerine kurulan, tek gözlü ve sivri kemerli, kesme taştan inşa edilmiş Mostar Köprüsü'nün en yüksek noktasıyla su arasında 21 metre mesafe bulunuyor.- Başkentten trenle gelinebiliyorMostar'a başkent Saraybosna'dan yılın her zamanı otobüsün yanı sıra doğal güzelliğiyle dikkat çeken güzergahı takip eden trenle de ulaşılabiliyor.Saraybosna'daki istasyondan sabah saatlerinde hareket eden tren, güzergahındaki dağları birbirine bağlayan viyadük ve onlarca tüneli, yemyeşil doğa ve nehir manzarasıyla ziyaretçilerine keşif ve huzuru bir arada hissettiriyor.2018'de dünyanın 18 rüya rotasından biri seçilen Saraybosna-Mostar güzergahındaki tren, iki saat süren yolculukta dağ köyleri ve peyzajıyla büyüleyen manzaranın ardından Neretva Nehri'nin kıyısından Mostar'a ulaşıyor.- Mostar Köprüsü savaşta yıkıldıMostar şehrinin "ruhu" olarak bilinen tarihi köprü, 9 Mayıs 1993'te Bosna Hersek'teki savaşın en acımasız saldırılarından birinin kurbanı oldu.Savaşta Hırvat Savunma Konseyine (HVO) bağlı topçu birliklerinin, 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayan Mostar Köprüsü, bir gün sonra saat 10.16'da yıkıldı. Köprünün yıkılma anı kamerayla da kaydedildi.Ayakta kaldığı asırlar boyunca farklı kültür ve medeniyetleri birbirine bağlayan köprünün yıkılması, Bosna'daki savaşta dünya kamuoyunun en fazla tepkisini çeken olaylardan biri oldu.Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülke ve uluslararası kuruluşların desteğiyle aslına uygun yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü, 2004'te görkemli törenle açıldı.