Maraşlı Rum İlkokulu’nda kapanış resepsiyonu

Kullanılmayanın yeniden değer kazanabileceği, unutulanın hatırlanabileceği ve atığın anlamla örülebileceği bir bakış açısı sunmayı hedefleyen sergi, "Artık atık olmasın!" sloganıyla hazırlandı.

Küratörlüğünü Yasin Tütüncü'nün üstlendiği sergide, Prof. Dr. Çiğdem Çuhadar Öz, Meyçem Ezengin, Mehlika Hilal Kırca ve Serkan Şerefhanoğlu'nun eserleri yer alıyor.

Resepsiyona katılan İstanbul Valisi Davut Gül, katılımcılara teşekkürlerini sunarak, "Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı sıfır atıkla ilgili bu hareket, bütün dünyada çoğalarak, büyüyerek hem farkındalık oluşturuyor hem de artık somut çıktılarını herkese göstermiş oldu." dedi.





Gül, bugün kaynakların sınırlı, ihtiyaçların ise sınırsız durumda olduğuna dikkati çekerek, "Yetinememek, daha fazlasını istemek, israf etme ve hakkına razı olmama meselesinin en önemli problem olduğunu anlamış olduk." ifadesini kullandı.

Çevre faktörünün sınırlar, milliyetler, dinler ötesi, herkesin yaşantısını olumlu ya da olumsuz etkileyen bir durum olduğunun altını çizen Gül, şöyle devam etti:

"İsraf olmadığında, atıklar çöp olarak değerlendirilmediğinde, daha da önemlisi zihinlerimizde, kalplerimizde kendi hakkımıza razı olmak, imkanlarımızla, potansiyelimizle yetinmek meselesi olduğunda başta Gazze olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde olan bu katliamlar, soykırımlar, savaşlar da kendiliğinden ortadan kalkacaktır."





- "Sıfır Atık Danışma Kurulu 193 ülkede sıfır atık ve çevre konularında dünyaya ışık oluyor"

Programda konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, "sıfır atık" hareketinin Emine Erdoğan'ın liderliğinde başladığını anımsatarak , "(Sıfır Atık Vakfı) Bugün Türkiye'den dünyaya mal olmuş küresel bir marka. 2022'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla sıfır atık çalışmaları global anlamda başka bir boyut kazandı. Alınan kararla 30 Mart 'Sıfır Atık Günü' ilan edildi. Yine aynı karar ile BM çatısı altında bir danışma kurulu kuruldu ve bu danışma kurulunun başkanlığına Onursal Başkanımız Emine Erdoğan Hanımefendi seçildi. Bugün Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğini, başkanlığını yaptığı Sıfır Atık Danışma Kurulu, almış olduğu kararlar, verdiği tavsiyelerle dünyanın 193 ülkesinde sıfır atık ve çevre konularında dünyaya ışık oluyor." dedi.

Vakıf olarak Türkiye'nin 81 ilinde, dünyanın 193 ülkesinde çalışma yapmaya gayret ettiklerini dile getiren Ağırbaş, "Birbirinden farklı alanlarda özel sektör, kamu ve bütün paydaşların işbirliğinde, ortak akılla en iyisini nasıl ortaya koyabiliriz derdindeyiz. Geçtiğimiz aylarda ben İstanbul'da bulunan azınlık cemaatlerimizin liderlerini ziyaret ettim. Bugün Ermeni Patriği aramızda, Rum Patriğimiz bizi misafir ediyor, diğer ruhani liderlerimiz de burada. Bu ziyaretlerde Sıfır Atık Vakfı ve azınlık cemaatlerimiz arasındaki köprüleri nasıl kurabiliriz, bu bağı nasıl sağlamlaştırabiliriz, bunları konuştuk ve ivedilikle bir çalışma yapmak için mutabakata vardık. O mutabakatın sonucunda bugün buradayız." ifadelerini kullandı.





- "Daha iyi bir Türkiye'de, daha iyi bir dünyada yaşamak için bu mücadeleyi vereceğiz"

Ağırbaş, vakfın hedeflerinden bahsederek, "Ben bu topraklarda, Fener'de doğdum. Babam, dedem ve dedemin babası da burada doğdu. Bu sokakları, tarihi eserleri adım gibi biliyorum. Bu civarda farklı dini gruplardan çok güzel komşuluklar edindik ve bu komşulukları yaşatmak istiyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak bir derdimiz var. Daha yaşanılabilir, daha müreffeh, bizden sonra gelen nesillerin özgürce yaşayabileceği temiz bir dünya. Sayın Hanımefendi'nin liderliğinde bunun mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

Emine Erdoğan'ın çevre, iklim değişikliği ve sıfır atık konularında yoğun bir ajandası olduğunu aktaran Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Gittiği her ülkede bu konulara vurgu yaparak, başarılı çalışmalara imza atıyor. Yakın zamanda yine Vatikan'ı ziyaret ederek, Papa ile sıfır atık, çevre, iklim değişikliği gibi konularda fikir birliğine, mutabakata vardık. İnşallah bugün burada yeni bir çalışmanın başlangıcını veriyoruz. Bugünden sonra Sıfır Atık Vakfı olarak İstanbul'daki tüm tarihi mekanlarımızda, azınlık cemaatlerimizin okullarında, mekanlarında Sıfır Atık Vakfı olarak bulunacağız. Buradan ruhani liderlerimizden küçük bir isteğim var. Kendi takipçilerine sıfır atık ve çevre konularında daha fazla mesaj vermeleri. Bu konu dediğim gibi siyaset üstü bir konu. İnşallah hep birlikte daha iyi bir Türkiye'de, daha iyi bir dünyada yaşamak için bu mücadeleyi vereceğiz."





- "Çevreyi ve yaratılmış olanı korumak yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal ve kültürel bir sorumluluktur"

Fener Rum Patriği Bartholomeos ise inancın, sanatın, modanın ve hafızanın nasıl iç içe geçtiğine bir kez daha tanıklık etmenin kendileri için büyük bir sevinç ve gurur kaynağı olduğunu söyleyerek, "Yaratılışın kutsallığı, emanet bilinci, sorumluluk ve gelecek nesillere karşı vicdani yükümlülük burada sergilenen eserlerin bizlere hatırlattığı en temel değerlerdir. Kaynakları sınırlı bir dünyada sınırsız büyüme arayışı, kırılgan ve geçici temellere dayanmaktadır. Eğer gerçekten anlamlı bir kalkınmayı hayal ediyor ve çocuklarımıza yaşanabilir bir gelecek bırakmayı hedefliyorsak, sürdürülebilirliği merkeze alan sağlıklı üretim ve tüketim alanları oluşturmak artık bir tercih değil, hepimizin ortak sorumluluğudur." şeklinde konuştu.







Sergide yer alan her eserin, insanlığı ve yeryüzünü tehdit eden tehlikelerin sadece küçük bir kısmını gözler önüne serdiğini ifade eden Bartholomeos, "Yeryüzünü işleyip korumakla görevlendirilen bizler için bu eserler birer uyarı olduğu kadar aynı zamanda vicdanımıza yönelen güçlü bir çağrıdır. Sanatçılarımızın büyük bir özenle seçtikleri materyaller, tüketim kültürünün hızla tahrip ettiği değerleri sorgulamaya, bizleri sadeleşmeye, sorumluluk üstlenmeye ve birlikte iyiliği çoğaltmaya davet etmektedir. Çevreyi ve yaratılmış olanı korumak yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal ve kültürel bir sorumluluktur. Kutsal Kitap, söz gerçeğin aynasıdır dercesine yaşamın da gerçeğe tanıklık etmesi gerektiğini öğretir. O halde bu sevgide yansıtılmak istenen hakikat, tüm açıklığıyla, tüm şeffaflığıyla gözler önüne serilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

- "Sıfır Atık Hareketi Tanrı'nın bize emanet ettiği dünyayı koruma çağrısıdır"

Bartholomeos, hakikatin sadece geçmişin değil, geleceğin de teminatı olduğunun altını çizerek, "Zamanı adeta durduran bu sevgi, yalnızca doğaya değil, modern insanın vicdanına da hitap etmektedir. Kalabalıkların içinde kaybolmuş bireyler için burada sunulan her bağlam, kendini yeniden bulma, yönünü tayin etme ve olduğunu kanıtlama fırsatıdır. Karnemiz tarih boyunca iyi hikayelere, doğru anlatılara, koruyan öznelere ve faydalı kahramanlara inanan bir yapıya sahip olmuştur. Çok sesli ve çok renkli anlatılardan sakınmayı, korumayı ve aktarmayı bir görev bilmiş, bu doğrultuda sayısız çalışma yürütmüştür. Bugün de aynı anlayışla, dualarımızla ve sosyal sorumluluk projelerimizde bilim ve düşünce insanlarını bir araya getirmeye gayret etmekteyiz." dedi.





Emine Erdoğan'ın Papa 14. Leo'yu ziyaretine ilişkin konuşan Bartholomeos, "İfade edildiği üzere Sıfır Atık Hareketi Tanrı'nın bize emanet ettiği dünyayı koruma çağrısıdır. Papa Hazretlerinin bu davete olumlu yaklaşımı, farklı inançların ortak bir vicdanla buluşabileceğinin kıymetli bir işaretidir. Bu yaklaşım bizlere bu sevginin de ortak geleceğimiz için bir buluşma noktası olduğunu göstermektedir. Bu önemli sergiye ev sahipliği yapmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm sanatçılara, bu güzel organizasyonu düzenleyen kurumlarımızın mihenk taşlarına, kanaat önderlerimize ve gönül erbaplarına teşekkür ediyor, varlıklarıyla bizleri onurlandıran siz değerli konuklarımıza en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Dileğimiz atıkların birer fırsata dönüşmesi ve bu serginin daha ferah, daha sürdürülebilir bir geleceğin başlangıcına vesile olmasıdır. Hep birlikte barış, sürdürülebilirlik ve iyilik adına yeni ufuklar keşfetmeyi, huzur ve adaletin yeryüzünde güçlenmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav David Sevi ve çok sayıda ruhani lider de katıldı.

