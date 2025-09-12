Bugün
Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de sürüyor

Yayınlanma Tarihi: 12.09.2025 12:00

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festivalin 6'ncı gününde sanatçı Fatma Turgut, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde verdiği konserde vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Orta Anadolu ezgileri de usta müzisyenler Muhlis Berberoğlu ve Erkut Özkan'ın yorumuyla Kadir Has Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Halk müziğinin güçlü sesi Hüseyin Yazan da Kayseri YİKOB Konferans Salonu'nda söylediği türkülerle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Adana Devlet Tiyatrosu da klasik Türk sinemasının sevilen eserlerinden "Şekerpare" oyununu Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde tiyatroseverleri keyifli bir yolculuğa çıkardı.

Sevgi Deniz ve Necmettin Nursaçan, Kayseri YİKOB Konferans Salonu'ndaki sohbette halkla bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen seramik atölyesinde ise katılımcılar, kendi el emeği ürünlerini tasarlama şansı yakaladı.

"Sinema yollarda" etkinliğiyle açık hava sineması nostaljisi, Talas Paraşüt Alanı'na taşıdı.

Festival çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan ve içinde atölyelerin yer aldığı, sahne gösterilerinin yapıldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırladı.

Çocuklar, "Aşuk ile Maşuk" ve "Kavuklu ile Pişekar Orta Oyunu" ile geleneksel sahne sanatlarıyla tanıştı.

Antalya Devlet Tiyatrosunun çocuk oyunu "Ağustos Parkı", Kayseri Devlet Tiyatrosu Fuaye alanında küçük izleyicilerle buluştu.

