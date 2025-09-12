Sultangazi’de Malatya’nın yöresel ürünleri tanıtıldı

Sultangazi Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonunun (MADEF) düzenlediği 6. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri'ne katılanlara Akçadağ etli pilavı ikram edildi.

Açılan stantlarda Malatya'nın yöresel ürünleri ve lezzetleri tanıtıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yaptığı konuşmada, Anadolu Kültür Festivali'nin kasımın sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Asıl amaçlarının kardeşliği büyütmek olduğunu belirten Dursun, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli ekibinin 'Terörsüz Türkiye' adı altında yürüttüğü bir süreç var. Sultangazi, bu sürecin en önemli örneklerinden birisi. Hem Doğu ile Güneydoğulu kardeşlerimizin çok yoğun hem de Orta Anadolu'nun, Karadeniz'in bir ve beraber huzur içerisinde, kardeşçe yaşadığı güzel bir ilçe burası. Bizim için bu 'Terörsüz Türkiye' projesi oldukça önemli. Bu yönüyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kıymetli başkanı Devlet Bahçeli ve bu süreçte emeği geçen bütün büyüklerimize Sultangazilileri adına canıgönülden teşekkür ediyorum. Biz, bu süreci Sultangazi olarak destekliyoruz ve alana çıktığımızda, kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde halkın da bu sürece desteğini bire bir görüyoruz ve yaşıyoruz. Bugüne kadar kardeşçe bu topraklarda yaşadık. İnşallah bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile beraberindekiler 14 Eylül'e kadar sürecek etkinliğin açılış kurdelesini kesti.

