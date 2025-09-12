Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Mavera Edebiyat ve Sanat Akademisi için başvurular başladı

Mavera Edebiyat ve Sanat Akademisi için başvurular başladı

Yayınlanma Tarihi: 12.09.2025 11:56

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfınca düzenlenen Mavera Edebiyat ve Sanat Akademisi için 2025-2026 dönemi başvuruları başladı.

Mavera Edebiyat ve Sanat Akademisi için başvurular başladı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, program, akademi, edebiyat ve sanat alanında üretim yapmak isteyen katılımcılara yönelik hazırlanırken, dersler alanında uzman isimlerin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek.

Bu yıl akademide Celal Fedai "Şiir Atölyesi", Özlem Metin "Öykü Atölyesi", Hüseyin Akın "Deneme Atölyesi", Serdar Arslan "Sinema Atölyesi", Oktay Berber "Senaryo Atölyesi" ve Fatih Türkyılmaz ise "Medya ve İletişim Atölyesi" çalışmalarını yürütecek.

4 Ekim'de başlayacak ve her hafta cumartesi günleri 11.00-14.30 saatlerinde iki oturum halinde yapılacak seminerler kapsamında, katılımcılardan 8 aylık süreç boyunca en az 3 edebi yazı ve 3 kitap tanıtım yazısı üretmeleri bekleniyor.

Programı başarıyla tamamlayanlara katılım sertifikası verilecek etkinlikte, ayrıca üretim ve devamlılık esas alınarak belirlenecek 5 katılımcı, yıl sonunda düzenlenecek Balkan seyahati ile ödüllendirilecek.

Son başvuru tarihi 16 Eylül olarak belirlenen etkinliğe dair detaylı bilgiye

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Balkan Mavera Edebiyat ve Sanat Akademisi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Bir şahit olarak bedeni düşünmek: Bedene itibar, doğaya hürmet

Bir şahit olarak bedeni düşünmek: Bedene itibar, doğaya hürmet

İlim denizinin değerli incisi Cüveyni

İlim denizinin değerli incisi Cüveyni

Mardin’de bir Artuklu mührü: Kasımiye Medresesi

Mardin’de bir Artuklu mührü: Kasımiye Medresesi

Sonbaharda okunması gereken kitaplar

Sonbaharda okunması gereken kitaplar

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

>