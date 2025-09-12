Mavera Edebiyat ve Sanat Akademisi için başvurular başladı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, program, akademi, edebiyat ve sanat alanında üretim yapmak isteyen katılımcılara yönelik hazırlanırken, dersler alanında uzman isimlerin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek.

Bu yıl akademide Celal Fedai "Şiir Atölyesi", Özlem Metin "Öykü Atölyesi", Hüseyin Akın "Deneme Atölyesi", Serdar Arslan "Sinema Atölyesi", Oktay Berber "Senaryo Atölyesi" ve Fatih Türkyılmaz ise "Medya ve İletişim Atölyesi" çalışmalarını yürütecek.

4 Ekim'de başlayacak ve her hafta cumartesi günleri 11.00-14.30 saatlerinde iki oturum halinde yapılacak seminerler kapsamında, katılımcılardan 8 aylık süreç boyunca en az 3 edebi yazı ve 3 kitap tanıtım yazısı üretmeleri bekleniyor.

Programı başarıyla tamamlayanlara katılım sertifikası verilecek etkinlikte, ayrıca üretim ve devamlılık esas alınarak belirlenecek 5 katılımcı, yıl sonunda düzenlenecek Balkan seyahati ile ödüllendirilecek.

