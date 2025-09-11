Bugün
Ahıska Türklerinin yöresel lezzetleri Erzincan'da tanıtıldı

Ahıska Türklerinin yöresel lezzetleri Erzincan'da tanıtıldı

Yayınlanma Tarihi: 11.09.2025 15:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015'te Ukrayna'dan Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin hazırladıkları yöresel yemekler, tanıtımı yapılarak satışa sunuldu.

Ahıska Türklerinin yöresel lezzetleri Erzincan’da tanıtıldı

Sovyetler Birliğince 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 2015'te Ukrayna'dan Üzümlü'ye yerleştirilen Ahıska Türklerinin mutfağına özgü lezzetleri, İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikle vatandaşlarla buluşturuldu.

Ahıska Türkü kadınlar tarafından yapılan yemekler, aynı sosyal tesiste haftada 2 gün satışa sunulacak.

Etkinliğe katılan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ahıska Türklerinin kültürlerine ve mutfağına verdikleri öneme işaret ederek, bu lezzetleri daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Üzümlü'de Ahıska Türkü vatandaşlarla bir araya gelerek kooperatif kurmaları için görüşme yaptıklarını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bugün Ahıska Türklerinin 'Hengel', bizim mantı dediğimiz yemeği ikram ediyoruz. Yanında Özbek pilavımız var. Yaklaşık 3,5 saatte pişiyor. Aynı zamanda tutmaç çorbası var. Bunu 5-8 çeşide çıkaracağız. Özbek medovik tatlımız var. Bu haftadan başlayarak gelecek hafta içerisinde 2 gün burada Ahıska Türklerinin yemek günü olacak. İl Özel İdare bu yemekleri yaptıracağı için onlara bir kadın kooperatifi kurduracağız. Orada hem istihdam hem üretim olacak hem de bu Ahıska Türklerimize katma değer getirecek."

Ahıska Gürcistan Erzincan Ukrayna

