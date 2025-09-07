Bugün
Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de devam ediyor

Yayınlanma Tarihi: 07.09.2025 12:25

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri ayağında tiyatrolardan sergilere, çocuk etkinliklerinden atölyelere kadar her yaş grubuna hitap eden etkinlikler ilgi görüyor.

Kayseri Kalesi'nde sanatseverlerle buluşan "Seyyah: Anadolu Medeniyetleri Sergisi", Anadolu medeniyetlerinden ilhamla kurgulanan ve izleyiciyi Göbeklitepe'den başlayarak bugüne uzanan dijital bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi'nde açılan "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir Sergisi", sanatseverlere dünyaca ünlü ressamın eserlerini yakından görme fırsatı sunuyor.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde sahne alan komedyen Gökhan Ünver, seyircilere eğlenceli anlar yaşattı.

Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Anadolu'dan Dünya'ya Esintiler" konserinde piyano sanatçısı Göksen Tosuner öncülüğündeki müzisyenler, Anadolu'nun kültürel tınılarını evrensel ezgilerle harmanladı.

Vurmalı ve telli çalgıları kendine özgü bir üslupla buluşturan Sedat Anar ise Kayseri YİKOB Konferans Salonu'nda sahne aldı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin "Bu Diyar Başkadır-Gez Sen Anadolu'yu Müzikali", Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyicilerle buluştu.

"FotoMaraton" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinliklerinde her yaştan onlarca fotoğrafçı, festivalin en güzel karelerini yakalamak için yarıştı.

"Sinema Yollarda" tırı festival kapsamında Yahyalı ilçesinde sinemaseverlerle buluşurken, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı Çocuk Köyü, minikleri ağırlamaya başladı.

Kukla gösterileri, illüzyonist ve jonglör performansları gibi farklı etkinliklerin yanı sıra Talas Osmanlı Sokağı ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "Sokak Sahne"de genç müzisyenler performanslarını sergiledi.

Festival kapsamında sanatçı Ebru Yaşar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde konser verdi.

Festival, 14 Eylül'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

