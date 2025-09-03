Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Kırgızistan'da "Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi" tanıtıldı

Kırgızistan'da "Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi" tanıtıldı

Yayınlanma Tarihi: 03.09.2025 10:42

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi (TTÖMER)" tanıtıldı.

Kırgızistan’da Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi tanıtıldı

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği bünyesindeki TTÖMER, alışveriş merkezinde dil okulunun tanıtımını yaptı.
Etkinlikte Türkiye'nin turistik mekanları da görsellerle tanıtıldı.
TTÖMER'e kayıt duyurusunun yapıldığı ve yeni kayıtların alındığı etkinlikte ebru sanatı ve teknikleri konusunda bilgi verildi ve uygulama imkanı sunuldu. Etkinlikte Türk çayı, Türk kahvesi ve Türk baklavası hem tanıtıldı hem de ikram edildi.
Türk müzik aletleri kullanılarak şarkıların söylendiği etkinlikte yarışmalara katılanlara hediyeler verildi.
- "Türkiye'yi çok seviyorum"
TTÖMER Müdürü İlyaz Süt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Dil kursuna giden Milana Abdibaliyeva, TTÖMER'in ikinci evi haline geldiğini ifade ederek, "Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye Türkçesini çok güzel konuşmak istiyorum." dedi.
Kursiyerlerden Fatima Nurohunova, TTÖMER öğretmenleri sayesinde Türkçeyi çok kolay öğrendiğini belirtti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
TÜRK müzik türk çayı Türkiye Türkçe Türkiye Türkiye Türkçesi Bişkek Kırgızistan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Mevlid sözlüğü

Mevlid sözlüğü

Alemlerin nura gark olduğu gece Mevlid-i Nebi

Alemlerin nura gark olduğu gece Mevlid-i Nebi

Kainatın nuru Efendimiz’in SAV dünyaya teşrifi: Mevlid

Kainatın nuru Efendimiz'in (SAV) dünyaya teşrifi: Mevlid

Peygamber Efendimize SAV yazılan Mevlid-i Şerifler

Peygamber Efendimize (SAV) yazılan Mevlid-i Şerifler

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

>