Bulgaristan'da Türk ressamların eserlerinin de yer aldığı "Dostluk" sergisi açıldı

"Ruhun Rengi ve Şiiri" başlıklı sergide, büyük bir bölümü Türk olan 45 sanatçının eserleri yer alıyor. Sergilenen tablolar arasında Almanya, Romanya ve ev sahibi Bulgaristan'dan sanatçıların eserleri de bulunuyor.

Serginin küratörü ve ressam Rafiye Karaca, AA muhabirine, "Burada simgesel eserleriyle katılan her bir sanatçının kendisinden bir etki bırakacağından eminim." diyerek, serginin Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu'nda da açılacağını belirtti.

Serginin açılışında konuşan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, "Biz dostumuz ve müttefikimiz Bulgaristan'la her alanda çok mükemmel ilişkilere sahibiz." dedi.

İki toplum arasındaki ilişkiler ve karşılıklı etkileşimin her geçen gün arttığını belirten Uyanık, şunları söyledi:

"Özellikle kültürel faaliyetlerin bunda çok etkisi olduğuna içtenlikle inanıyoruz. Bu kültür ve tanıtım faaliyetleri dostluğumuzu pekiştiriyor. İnsanlarımızın birbirlerini daha iyi tanımalarına vesile oluyor."

Sergiye "Leyla" isimli tablosu ile katılan ressam Filiz Şahin, Bulgaristan'a ilk kez geldiğini söyleyerek, şunları dile getirdi:

"Sanatın birleştirici gücünden yararlanarak burada dostlarla tanışma fırsatı elde ettim. Yaptığım resimler dışavurumcu tarzında. Yalnızlık katmanları, geçmişe yolculuk, geçmişle geleceği birleştiren imgeler kullanıyorum."

Eserlerinde lotus çiçeğini mecaz olarak kullanan Berna Bozkurt da "Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği Sofya'da bulunmak, onun anılarını yad etmek benim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Bulgar sanatseverlerin ilgiyle karşıladığı sergi, 5 Eylül'e kadar görülebilecek.

