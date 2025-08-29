Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakanlığı, 28 yeni sinema projesine 7 milyon 375 bin lira destek sağladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 28 yeni sinema projesine 7 milyon 375 bin lira destek sağladı

Yayınlanma Tarihi: 29.08.2025 12:14

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025'in ikinci döneminde 28 projeye 7 milyon 375 bin lira destek sağladı. Böylece bu yıl sinema sektörüne verilen destek 14 milyon 69 bin liraya ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 28 yeni sinema projesine 7 milyon 375 bin lira destek sağladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sinema Destekleme Kurulunun değerlendirmeleri sonucunda, 2025'in ikinci döneminde 7 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 200 bin lira, 14 kısa kurmaca film yapım projesine 3 milyon 925 bin lira, 4 kısa animasyon film yapım projesine 1 milyon 300 bin lira ve 3 uzun metrajlı sinema film geliştirme projesine 950 bin lira olmak üzere toplamda 28 projeye 7 milyon 375 bin lira destek verildi.

2025'in ilk yarısında 40 projeye 6 milyon 694 bin lira destek verilmiş, ilk kez açıklanan ikinci dönem destekleriyle toplamda 68 projeye 14 milyon 69 bin lira destek sağlanmış oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, uzun metrajlı yapımlar da dahil olmak üzere 2025 yılı boyunca sinema sektörüne sağladığı toplam destek 217 milyon 24 bin liraya ulaştı. Bakanlık, 2024'te ise 60 projeye toplam 6 milyon 621 bin lira kaynak aktarmıştı.

Uzun metrajlı sinema filmlerine yönelik ikinci dönem destek sonuçları ise Eylül ayı sonunda açıklanacak.

Bakanlığın desteklerine ilişkin ayrıntılı bilgilere "sinema.ktb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Kültür ve Turizm Bakanlığının Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulunun

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ahlaki nedensellik ve evrenin düzeni

Ahlaki nedensellik ve evrenin düzeni

Gri Kaya Yöntemi ile Narsist İnsanlardan Korunmak

Gri Kaya Yöntemi ile Narsist İnsanlardan Korunmak

İşini iyi yapmamanın maliyeti

İşini iyi yapmamanın maliyeti

El yazmalarının ışığında Kanuni’nin seferleri

El yazmalarının ışığında Kanuni’nin seferleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Kahreden istibdat

Kahreden istibdat

>