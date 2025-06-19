Gastronomi ve müzik Şeflerin Düetinde bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentindeki Elexus Hotel'in restoranında düzenlenen etkinlik, gastronomi ve müzik tutkunlarını bir araya getirdi.

Akdeniz'in farklı mutfak kültürlerinden esinlenen özel yemeklerin sunulduğu etkinliğin menüsünü Bayraktar ile Aysev birlikte hazırladı.

- "Kıbrıs mutfağını misafirlerimize tanıtıyoruz"

Şef Veli Bayraktar, AA muhabirine, Türkiye'deki tanınmış şefleri zaman zaman otele davet ederek onlarla ortak program hazırladıklarını belirterek, "Burada Kıbrıs mutfağına dokunarak onları farklı lezzetlerle misafirlerimize tanıtıyoruz." dedi.

KKTC'de bulunan tarihi ve kültürel yapılara da mercek tutarak onların tanıtımına destek olduklarını kaydeden Bayraktar, Şeflerin Düeti programının ilkinde Kıbrıs mutfağına odaklandıklarını ve şef Memet Özer ile başladıklarını söyledi.

Bayraktar, etkinlik kapsamında Kıbrıs mutfağının bilinir lezzetlerini misafirlere farklı formatta ikram ettiklerini aktararak, "Aynı zamanda misafirlerimize Kıbrıs'ın önemli, tarihi yerlerini ve kültürel dokularını da tanıtmak için gezi programlarımız oldu. İkinci konuk şefimiz Tolga Atalay, köken olarak Kıbrıslı olması dolayısıyla bizim için önemliydi. Kapalı Maraş'ı gezdik misafirlerimizle birlikte." şeklinde konuştu.

Üçüncü şef konuğun Mehmet Yalçınkaya olduğunu belirten şef Bayraktar, "Mehmet Yalçınkaya ile Akdeniz temasını biraz ön plana çıkardık. Yani sadece Kıbrıs değil Akdeniz'in farklı lezzetleri de burada yer alıyor, çok büyük tarihsel bir geçmişi var. Yüzyıllardan bu yana çok fazla medeniyete ev sahipliği yapmış ve çok farklı yapılar yaşanmış burada. Dördüncü programımızı Şef Murat Bozok ile yaptık. O dönem Sevgililer Günü, 14 Şubat'a denk gelmesi dolayısıyla ana temamız sevgiydi." ifadelerini kullandı.

Veli Bayraktar, beşinci temayı yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şefler geliyor çok güzel yemekler yapıyoruz ama sadece şefler değil yemek yapmayı seven ünlü kişiler de var. Onlarla ortak neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde de Hakan Aysev ilk konuğumuz oldu. Hakan Bey ile makarna pişireceğiz. Ana temamız Akdeniz olacak. Bunun içerisinde İtalyan lezzetleri, Fransız, Türk ve Kıbrıs'ın kendine has yemekleriyle bu coğrafyada şöyle bir lezzet turu atacağız. Ama bu lezzet turunu atarken aynı zamanda da Hakan Bey müzikleriyle o bölgelere ait eserlerle bizlere eşlik edecek. Günün sonunda da burada onunla hep birlikte yemek pişireceğiz. Ekibimiz de diğer lezzetleri aynı şekilde eş zamanlı servis edecek."

Kıbrıs'ın tarihi ve kültürel geçmişine de değinen Bayraktar, "Ada her şeyden önce Akdeniz'in tam ortasında. Stratejik bir öneme sahip. Özellikle bunu bugünlerde zaten çok net hissedebiliyoruz. Fakat bunun haricinde yüzyıllar boyunca çok farklı medeniyetler buradan geçmiş ve her bir medeniyetin burada bir izi var. Bu izleri sadece Kıbrıslılar biliyor." görüşünü paylaştı.

Bayraktar, Türkiye'de yaşayanların bu tarihi izler konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Bu uygarlıkların burada bıraktığı çok büyük önemli kültürel ve de lezzet eserleri var ve bu yapı çok kaynaşmış durumda aslında. Bence bu çok büyük mirasa (Kıbrıs mutfağı) sahip çıkmak gerekiyor. Elexus Hotel olarak da buna aracı olduğumuz için kendi adıma mutluyum." diye konuştu.

- "Ben onun şarkı söyleyen tarafıyım"

Opera sanatçısı Hakan Aysev de çok keyifli ve heyecanlı olduğunun altını çizerek, "Aslında yemek benim için olmazsa olmaz bir şey. Bunu beni tanıyanlar çok iyi bilir, 38 senelik opera kariyerimde dünyanın dört bir yanında şarkılar söyledim tabii ki ve buralardaki insanların, halkın gittiği, yemek yediği yerleri hep ilk önce keşfetmişimdir." dedi.

Şef Veli Bayraktar ile yemek yapma fırsatı bulduğu için memnuniyet duyduğunu kaydeden Aysev, "Veli Bayraktar çok önemli bir isim, dünya çapında bir şef. Onunla beraber yemek yapmak bana çok büyük bir heyecan veriyor. Aslında ben onun şarkı söyleyen tarafıyım. O benim yemek yapan tarafım." şeklinde konuştu.

Aysev, müziğin yanında gastronomiye de ilgi duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Üç yıl Luciano Pavarotti'nin öğrencisiydim ve ondan şan derslerinin yanında böyle ufak tefek spagetti sosları da öğrendim. Ben de ona imam bayıldı öğrettim. Bugün de ülkelerin çok özel yemeklerini ve tatlarını tadacağız. Onların yanında da o ülkelerin şarkılarını ben söyleyeceğim. Arada da benim yıllar önce bulduğum sonra birçok televizyon kanalında da yaptığım bir spagetti yapacağım 'Hakanotti'. Bu hatta listeye de girdi. Dünya çapında bir şefin listesine girebilmek tabii çok güzel oldu. Güzel bir akşam yaşayacağız. Hep beraber göreceğiz tabii ki."

Yemeklerle örtüşen bir repertuvar hazırladıklarını vurgulayan Aysev, "Benim hayalimde hep sahnede spagetti yapmak vardı zaten. Yani bir şekilde hayalimi burada gerçekleştireceğim. Şarkı söylerken çok önemli bir şefle birlikte kendi bulduğum spagettiyi yapacağım. Bu çok güzel bir birleşim." diye konuştu.

- Hem sahnede hem de mutfakta performans sergilendi

Sanat ve eğlence dünyasından katılımcılar, Hakan Aysev ile Şef Veli Bayraktar'ın KKTC'de sanat ve mutfağı aynı sahnede buluşturduğu etkinliğin müzik ve mutfağın uyumuna tanıklık etti.

Aysev'in hem sahnede hem de mutfakta performans sergilendiği, Elexus Hotel ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, iki ünlü isim birlikte spagetti makarna pişirdi.

İkramlar eşliğinde "O Sole Mio", "Caruso", "Deniz ve Mehtap", "Hasret" ve "S' Agapo" gibi Türk, İtalyan ve Yunan şarkılarını seslendiren Aysev'e davetliler de eşlik etti.

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