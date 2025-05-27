Türk Kızılay, Kore Savaşı'nın 75. yılını "Kore Savaşı Hafızası" sergisiyle anıyor

Serginin açılışı, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Yeondoo Jeong, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thompson ile Kore Kızılhaçı Türkiye Delegasyonu Bölge Temsilcisi Jaeseok Park'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sergide, Kore Savaşı'nda görev yapan Türk askerlerinin yolculuğu, savaş sırasında yürütülen insani yardım çalışmaları ve savaş esirlerine dair belgeler ile arşiv fotoğrafları, günlükler, mektuplar ve döneme ait objeler yer alıyor.

- "Geçmişin izlerini bugüne taşıyan bir zaman köprüsü"

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, İskenderun Limanı'ndan Kore'ye uzanan tarihi bir yolculuğu ve bu yolculukta Türk Kızılayın üstlendiği insani görevi, 75. yılında hatırlamak ve hatırlatmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Yılmaz, "Kore Savaşı Hafızası sergisi yalnızca bir dönemin izlerini taşıyan bir arşiv değil, aynı zamanda vicdanın, merhametin ve iki halk arasında kurulan sarsılmaz dostluğun da bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Türk askerlerinin 1950 yılında barış için Kore'ye gittiğini hatırlatan Yılmaz, "Türk Kızılay da o yıllarda sadece yaraları sarmakla kalmadı, esir düşen askerlere sıcak bir el, yaralılara şefkatli bir yuva, savaşın gölgesinde kalan çocuklara umut oldu. Aradan geçen 75 yıl bu kardeşliği eksiltmedi, hatta artırdı. 6 Şubat depremlerinde Kore Kızılhaçını ve Kore halkını tam yanı başımızda gördük." dedi.

Belgesel yapımcısı ve Kore Savaşı İyi Niyet Elçisi Sacit Altun da serginin yalnızca geçmişi değil, insanlık onurunu, kardeşliği ve dayanışmayı anlattığını söyledi.

Her obje ve belgenin bir hikaye taşıdığını vurgulayan Altun, sergiyi "geçmişin izlerini bugüne taşıyan bir zaman köprüsü" olarak nitelendirdi.

Altun, hayalini kurduğu bu projenin hayata geçmesine destek veren herkese teşekkür etti.

- "Kore ve Türkiye, aynı anıları paylaşan gerçek dostlar olmaya devam edecek"

Büyükelçi Yeondoo Jeong ise serginin, iki kardeş ülke Güney Kore ile Türkiye arasındaki derin dostluğu, tarihi kayıtların ötesinde yeniden incelemek için değerli bir fırsat olduğunu dile getirerek, "Kore Savaşı, Kore halkında derin yaralar bıraktı ama aynı zamanda bize kardeş ülkemiz Türkiye'nin asla unutamayacağımız asil fedakarlığını hatırlattı." ifadesini kullandı.

Jeong, 1950-1953 yıllarında 21 bin 212 genç Türk'ün uzak Kore Yarımadası'nda özgürlük ve barış için savaştığını, bunların yaklaşık 1000'inin asil fedakarlıklarda bulunduğunu anlatarak, miraslarının, Busan'daki Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'na defnedilen 462 kahraman aracılığıyla bugün de yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin savaş sonrasında da yetim kalmış çocuklara sahip çıkarak insani dayanışma gösterdiğini kaydeden Yeondoo Jeong, 2023'te Türkiye'de yaşanan depremde Güney Kore'nin de kurtarma ekipleri ve insani yardım göndermesinin, Korelilerin yüreklerinde duyulan kardeşliğin ifadesi olduğunu vurguladı.

Bunların merkezinde her zaman Türk Kızılay ile Kore Kızılhaçı olduğunu belirten Jeong, "Kore ve Türkiye, aynı anıları ve değerleri paylaşan gerçek dostlar olmaya devam edecek ve kardeş ülkeler olarak birlikte yürüyecek." dedi.

Sergi, bir ay boyunca Renda Köşkü'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

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