Ankara Film Festivali’nin afiş yarışması başvuruları başladı

Dünya Kitle İletişim ve Araştırma Vakfından yapılan açıklamaya göre yarışma, Türkiye'den grafik tasarımı bölümü öğrencileri ve mezunlarının bireysel ya da grup olarak katılımına açık olacak.

Seçilen afiş, festivalin 2025 yılı tanıtımlarında kullanılacak ve tasarım sahibine 25 bin lira para ödülü verilecek.

Afiş tasarımlarında daha önce yayımlanmamış, özgün ve başka bir yarışma ya da sergide yer almamış eserler kabul edilecek. Yarışmaya gönderilen görsellerin herhangi bir kaynaktan kopyalanmamış olması şartı aranacak.

Yarışmanın jürisi, çizer ve gazeteci Aslı Alpar, ressam Habip Aydoğdu, Ankara Film Festivali Direktörü İrfan Demirkol, tasarımcı ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melike Taşcıoğlu Vaughan ile Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfükar Sayın'dan oluşuyor.

Başvurular, 29 Ağustos'a kadar festivalin web sitesinden yapılabilecek. Yarışma sonuçları, 3 Ekim'de Ankara Film Festivali'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

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