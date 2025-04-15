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Yurt dışına kaçırılan Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye iade edildi

Yayınlanma Tarihi: 15.04.2025 08:52 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 08:58

- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı: - "Eser, Türkiye'ye getirilişinden önce, üç ay süreyle Cleveland Sanat Müzesi'nde özel bir sergi kapsamında ziyaretçilerin ilgisine sunulacaktır. Temmuz ayında ise ülkemizde, kendi kültürel bağlamı içerisinde yeniden hayat bulacaktır"

Yurt dışına kaçırılan Marcus Aurelius heykeli Türkiye’ye iade edildi

Türkiye'den kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykeli, ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen Türkiye'ye iade edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marcus Aurelius heykelinin ait olduğu topraklara geri döneceğini belirtti.

Yazgı, paylaşımında şunları kaydetti:

"1960'lı yıllarda Boubon Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan ve Roma İmparatoru Marcus Aurelius'u filozof kimliğiyle betimleyen eşsiz bronz heykel, Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen Türkiye'ye iade edilmiştir. Yaklaşık 65 yıl süren bilimsel, hukuki ve diplomatik girişimlerin ardından, Marcus Aurelius'un heykeli nihayet ait olduğu Anadolu topraklarına dönmektedir. Söz konusu eser, Türkiye'ye getirilişinden önce, üç ay süreyle Cleveland Sanat Müzesi'nde özel bir sergi kapsamında ziyaretçilerin ilgisine sunulacaktır. Temmuz ayında ise ülkemizde, kendi kültürel bağlamı içerisinde yeniden hayat bulacaktır. Böylelikle, Marcus Aurelius'un uzun yolculuğu, ait olduğu topraklarda son bulmuş olacaktır."

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ABD Cleveland Sanat Müzesi Anadolu marcus aurelius Türkiye Roma İmparatoru Boubon Antik Kenti

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