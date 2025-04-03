Macaristan Sanat Akademisinin "Resimler Alemi" sergisi açıldı

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki serginin açılışına, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Sanat Akademisi Başkan Yardımcısı Janos Kiss ve Macaristan Sanat Akademisi Üyesi Jozsef Szurcsik'in yanı sıra sanatçılar ile davetliler katıldı.

Büyükelçi Matis, açılışta yaptığı konuşmada, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı geride kalmasına rağmen etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, sanatseverlerin sergilenen eserleri beğenmesini temenni etti.

Kiss ve Szurcsik de günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

Çağdaş Macar resminin özelliklerini ortaya koyan bir kesit sunan sergide, üç kuşağı temsil eden 24 ressamın eserleri yer alıyor.Ressamların vizyonuna, bağlı olduğu akımlara, üsluplarına ve kullanılan tekniklerin çeşitliliğine vurgu yapan sergi, 15 Nisan'a kadar açık kalacak.

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