Kudüs’te Osmanlı mirası Haseki Sultan Tekkesi, 473 yıldır ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıyor

Osmanlı Devleti'nin "kapanmayan hayır kapısı" olarak nitelenen tekkede yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yemek hazırlanıp, ücretsiz dağıtılıyor. Özellikle ramazan ayında tekkeye gelenlerin sayısında her zaman genel bir artış yaşanıyor.Filistinli tarihçi Arif el-Arif'in "Kudüs Tarihinde Ayrıntılar" isimli kitabında, "Türklerin Kudüs'te yaptırdığı en güzel hayır yerlerinden biri" olarak bahsettiği tekkenin giderlerinin İsrail'in kurulduğu 1948 yılından önce Osmanlı devletinin vakfettiği dükkanlardan karşılandığını belirtiyor.Haseki Sultan Tekkesi Müdürü Bessam Ebu Lubde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin 'de birçok vakıf gelirinin bu tekkeye tahsis edildiğine işaret ederek, "Kudüs surlarını inşa eden de Kanuni Sultan Süleyman 'dır. Osmanlı devletinin Filistin'de ve özellikle Kudüs'te köklü bir tarihi olduğunu unutmamalıyız." dedi."Ramazan ayı boyunca ve yılın her günü Kudüs'teki ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtılıyor. Ancak, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırımı sonrası Kudüs'ün ekonomik, siyasi ve sosyal durumu çok kötüleşti." diyen Ebu Lubde, İsrail'in abluka, kontrol noktaları ve sıkı tedbirlerine rağmen direnmeye devam ettiklerini belirtti.Mescid-i Aksa'ya vakfedilmiş bir tekkeHaseki Sultan Tekkesi Müdürü Ebu Lubde, giderleri Hürrem Sultan tarafından vakfedilen malların gelirlerinden karşılanan tekkenin Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından denetlendiğini kaydetti.Tekkenin bilhassa ramazan ayında Kudüs'teki yoksul aileler için önemine dikkati çeken Ebu Lubde, "Yıl boyunca ihtiyaç sahibi 50 ila 70 aileye günlük yiyecek sağlıyoruz. Ramazan ayında bu miktarı kat be kat artırıyoruz." diye konuştu.Ebu Lubde, "Sabah ailelere, öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın ziyaretçilerine, akşam ise Mescid-i Aksa imamları ve muhafızları dahil tüm birimlere yemek hazırlıyoruz." bilgisini paylaştı.Ramazan ayında ikindi vakti yemek dağıtımı yaptıklarını ifade eden Ebu Lubde, yemek için gelenlerin kaşık ve çatallarıyla tekkeye geldiğini aktardı.Kudüs'te yoksul Filistinlilerin sığınağıDoğu Kudüs'te sayıları 390 bin olduğu tahmin edilen Filistinlilerin yüzde 80'den fazlası, yoksulluk sınırının altında yaşıyor.İhtiyaç sahibi Filistinliler, şehirde hayatlarını devam ettirebilmek için sosyal yardım kuruluşlarına yöneliyor.Ebu Lubde, "Kudüs'te onurlu ve gururlu aileleri korumak ve hayatlarının bir bölümünde onlara yardımcı olmak için burada görev yapıyoruz. Bu Kudüs'te bizi birbirimize bağlayan bir bağ." dedi.Tekkedeki yemek dağıtımında kendilerine özgü üsluba dikkati çeken Ebu Lubde, "Tekkeye girenin kim olduğunu, fakir mi zengin mi olduğunu sormuyoruz. Yemek dağıtılmakla bereketleniyor. Bazen tekkeye gayrimüslimler de geliyor ama biz kimseyi geri çevirmiyoruz ve herkese yemek veriyoruz." diye konuştu.Ebu Lubde, "Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlerin sayısı artıyor. Bu sebeple herkese yemek verebilmek için miktarları iki veya üç katına çıkarıyoruz. Yemeğin türünü de değiştirmiyoruz, tekkeye gelen herkese et, tavuk ve pilav vermeye devam ediyoruz." ifadelerini sözlerine ekledi.