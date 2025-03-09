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Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinde "Yedi Güzel" konseri düzenlendi

Yayınlanma Tarihi: Mart 09, 2025 14:28

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Azerbaycan Büyükelçiliği Kültür Merkezi'nde "Yedi Güzel" konseri gerçekleştirildi.

Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliğinde Yedi Güzel konseri düzenlendi

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nin organizatörlüğünde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Leyla Abdullayeva, Azerbaycan kadınının toplumdaki sosyal, kültürel ve siyasi rolüne değindi.

Etkinlik, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade'nin müzik direktörlüğünde kurulan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve Türkmenistan'dan yedi kadın sanatçıdan oluşan "Yedi Güzel" müzik grubunun konser programıyla devam etti.

Türkiye'de ve farklı ülkelerde konserler veren müzik grubunun 20. konseri Paris'te gerçekleştirilmiş oldu. İsmini Türk dünyası filozofu ve şairi Nizami Gencevi'nin "Yedi Güzel" eserinden alan grubun konser repertuarında dünya klasiklerinin yanı sıra Türk Cumhuriyetleri'nde sevilen halk ezgileri de yer aldı.

Türk Dünyası Büyükelçileri, diplomasiden misafirler ve sanatseverlerin de katılım sağladığı programda ayrıca Sevil Ahmedova'nın "Azərbaycan'ın Nefis İpeği" adlı eşarp sergisi de davetlilerle buluştu.

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