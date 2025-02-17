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Kültür ve Turizm Bakanlığından İstanbul'daki 1500 yıllık sarnıçla ilgili açıklama

Yayınlanma Tarihi: Şubat 17, 2025 13:59

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, İstanbul'un Fatih ilçesindeki 1500 yıllık sarnıcın masaj salonuna çevrilmesi şikayetleri üzerine ilgili Fatih Belediyesine taşınmazın onaylı projeleriyle izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılması kararı iletildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından İstanbul’daki 1500 yıllık sarnıçla ilgili açıklama

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan "1500 yıllık sarnıcı masaj salonuna çevirdiler" başlıklı habere konu İstanbul'daki taşınmaz kültür varlığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022'de kaldırma kararı verdiği, 2023'te ise suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde yer alan sarnıcın kentsel arkeolojik sitte kaldığı, birinci grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu sarnıcın, bir otel işletmesi tarafından havuz olarak kullanıldığına ilişkin şikayetler üzerine ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce gerekli iş ve işlemler ivedilikle başlatılmış ve 15.11.2022 tarihli Kurul kararı ile sarnıç ve mahzendeki aykırılıkların 6 ay içerisinde ilgili idare denetiminde kaldırılmasına karar verilmiştir. Bahse konu izinsiz uygulamaların kaldırılmaması üzerine alınan 26.12.2023 tarihli Kurul kararı ile suç duyurusunda bulunulmuş ve aykırılıkların giderilerek rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin iletilmesine karar verilmiştir. Akabinde ilgililerince tescilli taşınmaza ilişkin vergi muafiyeti talebi iletilmiş ve 27.11.2024 tarihli Kurul kararı ile söz konusu talep taşınmazdaki aykırılıklar giderilmediği için uygun görülmemiştir."

Açıklamada, ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün muhtelif yazıları ile alınan kurul kararlarının takibi yapılarak, en son 19 Aralık 2024 tarihli Müdürlük yazısıyla ilgili kurumlardan kurul kararı gereklerinin ivedilikle yerine getirilmesi ve izinsiz uygulamaların kaldırılmasının istendiği belirtildi.

Fatih Belediyesinin 31 Aralık 2024 tarihli yazısı ile kurul kararının yerine getirilebilmesi için aykırılıkların neler olduğunun açıkça belirtilmesi ve onaylı projelerin iletilmesinin istenildiği belirtilerek, "İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.01.2025 tarihli yazısı ile taşınmazdaki aykırılıklar ayrıntılı şekilde ifade edilerek onaylı projeleriyle izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılması için ilgili belediyeye iletilmiştir." denildi.

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Fatih Kültür ve Turizm Bakanlığının Fatih ilçesi Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Koruma Bölge Kurulu

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