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Edirne'de restore edilen tarihi konaklar cazibe merkezi olacak

Yayınlanma Tarihi: Ocak 21, 2025 09:46

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki tarihi konakların restore edilerek kültür, sanat ve turizm faaliyetlerinin yapıldığı alanlar olarak işlevlendirileceğini söyledi.

Vali Sezer, gazetecilere, kentte kültürel varlıkların ortaya çıkartılması için önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Kültürel varlıkların ayağa kaldırıldıktan sonra işlevsel hale getirilmesinin Edirne'ye değer katacağını belirten Sezer, bu kapsamda Kaleiçi semtindeki konakların restorasyonunun çok önemli olduğunu ifade etti.

Sezer, konakların restore edilmesiyle bölgedeki kültür, sanat ve turizm etkinliklerini arttırmayı hedeflediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Konakları hem restore ettiriyoruz hem de fonksiyon veriyoruz. Birçok konağımızın restorasyonu başladı, ikinci etap çalışmaları için ekipler konakların tespitini yapıyor ve onların da restorasyonu başlayacak. 150'ye yakın konak restore edilmiş ve fonksiyon kazandırılmış olacak. Yapıp bırakmayacağız. Buraların bir turizm merkezi, atölye çalışmalarının yapıldığını, güzel kafelerin olduğu, değerlerimizin, gastronomik öğelerimizin sergilendiği alanlara dönüştürülmesini istiyoruz. Bu manada özel sektörle de işbirliği yapıyoruz."

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Edirne Kaleiçi

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