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Konya Büyükşehir Belediyesinin müzeleri 2024'te 1 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı

Yayınlanma Tarihi: Ocak 16, 2025 16:42

Konya Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı müzeleri, geçen yıl 1 milyon 132 bin kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hayata geçirdikleri müzeler ve tanıtım merkezlerinin Konya turizminin gelişimine büyük katkı sağladığını aktardı.

Altay, Büyükşehir Belediyesinin kültürel ve tarihi mirasın tanıtımı amacıyla hayata geçirdiği projelerin büyük ilgi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimiz, Darü'l-Mülk Sergi Sarayı, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezimiz, Depo No:4 ve İrfan Medeniyeti Araştırma ve Araştırma Merkezimiz, 2024 yılında 1 milyon 132 bin ziyaretçiyi ağırladı. Misafirlerimizin şehrimize ve müzelerimize ilgisinin her yıl artması, bizler için mutluluk verici. Konya'mızın turizm potansiyelini artırmak ve şehrimizin kültürel kimliğine değer katmak için çalışmalarımıza titizlikle devam edeceğiz. Tüm misafirlerimizi her mevsim Konya'ya bekliyoruz."

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Konya Büyükşehir Belediye Çatalhöyük Konya Büyükşehir Darü l Mülk Sergi Sarayı Konya

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