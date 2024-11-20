Osmanlı padişahlarının kaftanları İstanbul Havalimanı’nda 31 Aralık’a kadar sergilenecek

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, havalimanı, tarih, kültür ve sanatseverleri bir araya getirecek sergiye ev sahipliği yapıyor.

İGA ART ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen "Elbise-i Hümayun: Osmanlı Padişah Kostümleri" sergisi, geçmişten geleceğe kurduğu bağla Osmanlı kültür mirasına katkıda bulunuyor.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Katı'nın kuzey koridorunda 31 Aralık'a kadar ziyaret edebilecek sergide, Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihine damga vuran Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan 2. Abdülhamid'e ait merasim kıyafetleri tanıtılıyor.

Osmanlı tarihinin eşsiz hatırası, padişah kıyafetleri aracılığıyla dünyanın dört bir yanından havalimanına gelen ziyaretçilere sunuluyor.

Zengin estetiğiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamını yansıtan padişahların merasim kıyafetlerinin kumaş, desen ve kalıp özellikleri titiz bir araştırma sonucunda asıllarına sadık kalınıp, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde yeniden üretildi.

Kaftan, iç elbise, göynek ve şalvar gibi parçalar, dönemin zarif detaylarını yansıtırken kıyafetlerin başlık ile ayakkabı gibi aksesuarları da özgün tasarımlara uygun hazırlandı.

Kıyafetlerde kullanılan ve enstitünün özel çalışmalarından biri olan saray kumaşları, Topkapı Sarayı'ndaki dönemi en iyi temsil eden örneklerine ve orijinal kaynaklara dayanılarak seçildi. Bu özel kumaşlar enstitünün atölyelerinde yeniden nakışlanıp kıyafetlerde uygun biçimde kullanıldı.

Bu çalışmalarla Türk kaftan geleneği ve giyim kültürünün saray modası üzerinden tanıtılması amaçlanıyor.