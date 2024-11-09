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KÜLTÜR SANAT

Kosovalı çömlek ustası Çukani, asırlık aile geleneği mesleği yaşatıyor

Yakova'da yaşadığı evin arka bahçesindeki atölyesinde nihai ürüne kadar işinin tüm aşamalarını tek başına yapan Çukani, el emeğinin yanında makinelerden de faydalanıyor.

Kosovalı çömlek ustası Çukani, asırlık aile geleneği mesleği yaşatıyor
Yayınlanma Tarihi: 9.11.2024 12:22:36 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 12:22

Mesleğe aktif olarak babasının ölümünden sonra başladığını belirten Çukani, "Fırını 17 yaşındayken ilk defa yaktım ve o zamandan beri hiç durmadım. Dört nesildir çömlekçilik yapıyoruz. Ailemiz her zaman bu meslekle uğraştı ve ben de bugüne kadar bu geleneği sürdürdüm." diye konuştu.
Atalarının bu işi yaptığı dönemde zorlukların daha fazla olduğunu aktaran Çukani, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dedem eskiden elleriyle ve ayaklarıyla çalışıyordu ama şimdi eskiye kıyasla çok daha kolay. Gelişmiş teknoloji ile artık her şey daha kolay, eskiden her şey çok daha ilkelmiş. Kil, tepenin yamacından alınıp ellerle yoğruluyordu, her şey elle yapılıyordu ve pişirme işlemi odunla gerçekleştiriliyordu."
Teknolojinin ilerlemesine rağmen el işçiliğinin, mesleğin halen en değerli kısmını oluşturduğunu dile getiren Çukani, ürünlerindeki estetik kısımların büyük bir bölümünü elle yaptığını vurguladı.
Zanaatını çocuklarından birinin devam ettirmesini umduğunu kaydeden Çukani, "Bugün bu zanaatla çalışmak çok daha kolay. Ancak yine de el işi, el işidir. Makineler, ellerin yaptığı işi yapamaz." dedi.
Çukani, yıllardır Kosova ve ülke dışındaki çeşitli restoran ve işletmelerle işbirlikleri yaptığını ve yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Etiketler Yakova Kosova

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