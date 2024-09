Türkiye Jokey Kulübünün 12. resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen "At, At Yarışı ve At Sevgisi" temalı resim yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi'nde yapıldı.