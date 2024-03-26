"İstanbul Minyatürleri" sergisi tarihi Alay Köşkü'nde açıldı

Kütüphane Haftası'na özel olarak küratör Şüheda Karakuş'un hazırladığı sergide, Aydın'ın ilk ve son dönem minyatürlerinden örneklerle yurt içi ve yurt dışındaki koleksiyonlarda bulunan çalışmalarından seçilen eserlerin baskıları yer alıyor.

AA muhabirine sergiye ilişkin açıklamada bulunan Aydın, eserlerinde rüyasını gördüğü sahneleri üretmeyi amaçladığını belirterek, "Ürettiğim sanat eserinin veya minyatürün birkaç asır sonra da aynı kalitede kalabilmesini hedefliyorum." dedi.

Aydın, minyatür sanatına ilişkin de şu değerlendirmeleri yaptı:

"Farklı milletlerin sanatçıları çağlar boyunca insanlara hikayeleri anlatmışlar. Hikayeleri kendi düşündükleri gibi, bazen de gördükleri gibi anlatmışlar ama çoğunlukla görüp de hayal ettikleri tarafa yöneltmişler ve öyle aktarmışlar. Hikayeler böylece çok etkili hale gelmiş. Bunlar destanlar, masallar olmuş, Osmanlı'da gün gelmiş bugünün fotoğrafları gibi değerlendirebileceğiniz minyatür resimlerine dönüşmüşler. Hepsi hikaye anlatmış. Bizler de şimdi kendi hikayelerimizi minyatürle anlatıyoruz."

- "Ben hayal ettiğim İstanbul'u anlatıyorum"

Eserlerinde masalsı bir taraf yakaladığını ve o tarafı işlediğini vurgulayan Raif Aydın, "Kadıköy'den vapura binip Eminönü'ne gelirken Sarayburnu açıklarına yaklaştığımızda İstanbul'un o masalsı tarafını görürsünüz. Günümüzün rahatsız edici unsurlardan arınmış, o keyifli halini yakalarsınız. Benim resimlerimde de bunları görürsünüz. Ben hayal ettiğim İstanbul'u anlatıyorum. Dolayısıyla benim resimlerim bu hayali ve rüyayı anlatan kendi hikayelerim." şeklinde konuştu

Son dönem çalışmalarından da bahseden Aydın, geometrik şekillerle aşk, özlem, huzur, meşk, gibi soyut kavramları anlatmaya başladığını söyleyerek, "Bunlar benim son dönem hikayelerimin başlıkları. Gelişim böyle devam ediyor." ifadesini kullandı.

Sergi, 30 Mart'a kadar 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.