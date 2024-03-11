Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan yaklaşık 400 yıllık mahya geleneği sürdürülüyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki uygulamanın ardından Bursa'da, selatin camileri arasında bulunan tarihi Ulu Cami'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından hazırlanan mahya yerleştirildi.

Ekiplerce caminin şerefesine çıkarılarak iki minare arasındaki 70 metrelik mesafeye asılan mahyada, "Dünyada bir yolcu gibi ol" yazısı yer aldı.

Hazırlanan geleneksel mahya, akşam ezanıyla yakıldı ve 15 gün boyunca birlik mesajı verecek. Ramazanın kalan günlerinde de farklı bir mahya minareler arasını süsleyecek.

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Kahraman Yıldız, AA muhabirine, 18 yaşında başladığı mesleğini 50 yıldan fazladır sürdürdüğünü belirterek, İstanbul, Edirne ve Bursa'daki selatin camilerine mahya asma işini tamamladıklarını söyledi.

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin, Selimiye, Ayasofya ve Süleymaniye camileri gibi mahyanın yakıştığı camilerden biri olduğunu aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu senenin temasına istinaden Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve müftülük tarafından 'Dünyada bir yolcu gibi ol' mahyası belirlendi. Bursa'mıza her sene mahya asıyoruz, bu sene de astık. Bursa Ulu Cami tek şerefeli, arası 70 metre minarelerin. Zorlanıyoruz ama yine de çok yakışıyor selatin camimize mahya. Edirne Selimiye, Süleymaniye camilerine yakışıyor mahya, aslında tüm selatin camilerimize yakışıyor. 400 sene önce yağ kandilleriyle yakılırmış bu ışıklar. Bizimki de el sanatı, yağ kandilinin elektrikli sisteme döndürülmüş. Birer birer duyların yerlerini belirleyerek yazılar oluşturuyoruz. Matematiği, geometrisi var, simetrisi var bu işin, çok ince işçilik istiyor."