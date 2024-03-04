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KÜLTÜR SANAT

Fas ve Körfez İşbirliği Konseyi arasında kültür alanında mutabakat imzalandı

Fas ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında kültür alanında mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Fas ve Körfez İşbirliği Konseyi arasında kültür alanında mutabakat imzalandı
Yayınlanma Tarihi: 4.3.2024 09:20:00 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 09:28

Fas resmi haber ajansı MAP, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, KİK Bakanlar Konseyi toplantısına katıldığını açıkladı.

Burita'nın KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile toplantı kapsamında görüştüğü belirtilen haberde, taraflar arasında kültür alanında mutabakat zaptı imzalandığı aktarıldı.

Mutabakat kapsamında taraflar arasında "dijital kültür alanında işbirliği kurulması ve deneyim alışverişinde bulunulmasının yanı sıra edebiyat, sanat, miras, kütüphaneler ve arşivler alanında doğrudan iletişimin teşvik edilmesi" konusunda anlaşmaya varıldı.

Ayrıca, Fas ve KİK üyesi ülkeler arasında kültürel işbirliği için "karşılıklı ziyaretler ve sempozyumlar" dahil çeşitli etkinlikler yapılması kararlaştırıldı.

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Etiketler Riyad Körfez İşbirliği Konseyi Suudi Arabistan Nasır Burita Fas Casim Muhammed el Budeyvi Kültür Sanat Haberleri haber

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