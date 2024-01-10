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KÜLTÜR SANAT

Rize Denizcilik Müzesi ziyarete açıldı

Rize Belediyesince hayata geçirilen Rize Denizcilik Müzesinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Rize Denizcilik Müzesi ziyarete açıldı
Yayınlanma Tarihi: 10.1.2024 17:36:24 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 17:36

Vali Vekili Murat Öztürk, Boğaz Mahallesi Deniz Feneri Sosyal Tesisleri içerisinde oluşturulan müzenin açılışında, bu tarz mekanların Karadeniz'e, Rize'ye değer kattığını söyledi.

Belediye Başkanı Rahmi Metin de denizcilik adına güzel bir çalışma yapıldığını ifade etti.

Rize Denizcilik Müzesinin, kentte müze kültürünü başlatma adına çok değerli eserlerin barındırıldığı bir mekan olduğunu belirten Metin, şu değerlendirmede bulundu:

"Denizcilik kültürü olan bir şehiriz. Rize'de Millet Bahçesi içerisinde kent müzesi yani topoğrafya müzesi anlamında farklı meslek gruplarının da müzesini sergilemiş olacağız. Daha spesifik alana hitap ettiği için Türkiye'de çok az bulunan müzelerden biri olacak."

Metin, müzelerin geçmişle gelecek arasında köprü oluşturduğunu vurgulayarak, "Denizcilik hem kültürümüzü çeşitlendirmiş hem de ticaretimizi zenginleştirmiştir." dedi.

Konuşmaların ardından Öztürk ve Metin, müzenin açılışını gerçekleştirdi.

Geleneksel teknelerin yer aldığı müzede, Karadeniz'deki balık türleri ve denizcilikte kullanılan materyaller sergileniyor.

Tekne yapımının anlatıldığı, maket ve takaların yer aldığı müzenin girişinde ayrıca Rize'nin eski fotoğrafları da ziyaretçileri karşılıyor.

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Etiketler Türkiye Rize Denizcilik Müzesi Rize Rahmi Metin Millet Bahçesi Boğaz Mahallesi Deniz Feneri Sosyal Tesisleri Karadeniz

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