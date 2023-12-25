"Osmanlı-Karma Sanat Eserleri Müzayedesi" yüzlerce eseri koleksiyonerlerin beğenisine sunacak

Osmanlı'nın son döneminde yapılmış Hz. Muhammed'in fiziki halini tasvir eden bazı Hilye-i Şerifler başta olmak üzere altın, gümüş ve seramik eserlerle tablolar, yarın bir otelde gerçekleştirilecek müzayedede koleksiyonerlere sunulacak.

Müzayedeye ilişkin konuşan antikacı ve müzayede koordinatörü Yusuf Şimşekçaktı, "Ömer Hayati Kondu eşliğinde ve önderliğinde 263 eserden oluşan bir koleksiyon hazırladık. Koleksiyonerlerin beğenisine sunuyoruz. İyi olacağını, piyasaya bir hareket getireceğini ümit ediyoruz. Bugünlerde de buna çok ihtiyacımız var." dedi.

- Önemli Türk hat ustalarına ait eserler satılacak

Şimşekçaktı, açık artırmaya çıkarılacak eserlerin çoğunlukla Osmanlı dönemine ait olduğunu vurgulayarak, "Eserlerden en önemli olanları, hat yazı koleksiyonumuz. Onlar da 13 parçadan oluşan önemli Türk hat ustalarına ait eserler. Yine devamında tuğralı gümüşler, tombak eserler, tophaneler var. Geçmişten bugünü anlatan, bugüne getiren bir skala hazırladık. Çok güzel bir müzayede olacak." ifadesini kullandı.

Müzayedeye ismini veren eserin, Mahmud Celaleddin Efendi'nin Hilye-i Şerifi olduğuna dikkati çeken Şimşekçaktı, "Bunun yanı sıra tombak bir leğen ibriğimiz var. Daha önce hiç Türkiye'de bu kondisyonda bir leğen ibrik müzayedeye çıkmamıştı. Bu altın görünümünde çok önemli bir eser. Elektriğin olmadığı zamanlarda bakır üzerine yapılan altın kaplama tekniğinden istifade edilmiş. Eser çok az kullanılmış. Korozyona ve asitlenmeye maruz kalmadığı için ilk günkü gibi. Uzman Güner Liman'ın övgüsüne de mahzar oldu bu eser." şeklinde konuştu.

- Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'ya girişini tasvir eden tablo müzayedede

Şimşekçaktı, müzayededeki eserlere ilişkin verdiği bilgide, "Resim olarak da İbrahim Safi'nin çok önemli bir eseri var, başyapıtı da kabul edilen. Sultan Muhammed Fatih Han Hazretleri'nin İstanbul'un fethinden sonra Ayasofya'ya girişi resmediliyor. Bunun gibi birçok eser var aslında. Bizim müzayedemizde müzayedeye çıkacak olan eserlerin hepsi kendi konusunun lideri, kendi konusunun iyisi olan eserler." görüşünü paylaştı.

Müzayededen yüksek bir gelir beklediklerini belirten Şimşekçaktı, eserlerin koleksiyonlerlerlerin envanterine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

- "Hafız Tahsin'in Hilye-i Şerifi 1 milyon 400 bin lira

Hat sanatının önde gelen isimleri Filibeli Bakkal Arif Efendi, Mehmet Şefik ve Mahmud Celaleddin'in eserleri, 2 milyon 250 bin liradan müzayedeye çıkacak. Hat ustası Hafız Tahsin'in Hilye-i Şerifi ise 1 milyon 400 bin lira açılışla yeni sahibini arayacak.

İbrahim Safi'nin "Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin İstanbul'un fethinden sonra Ayasofya'ya girişi" tablosu 1 milyon liradan açık artırmaya sunulacak.

Sergide Osmanlı dönemi dışındaki eserlerden en dikkat çekeni ise 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a hediye edilen deve kuşu derisinden Kur'an-ı Kerim ve muhafazası olacak. Eser 15 bin lira açılışla müzayedede yerini alacak.