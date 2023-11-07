Antalya’da sıvası dökülen yapıda Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen figürler ortaya çıktı

- Koruma ve restorasyon uzmanı Cemil Karabayram: - "Diğer Selçuklu döneminin taş yapılarındaki figürlere baktığımızda aynı boyutu, deseni ve malzemeyi görebiliyoruz"

Antalya'da kentsel sit alanındaki bir yapının sıvasının dökülmesi sonucu Alaaddin Keykubat dönemine ait olduğu değerlendirilen kuş ve hayat ağacı figürleri gün yüzüne çıktı.

Muratpaşa ilçesi Haşimişcan Mahallesi'nde bir sivil toplum kuruluşu tarafından kullanılan tek katlı tarihi binanın dökülen sıvasının altındaki 3 taşın üzerinde kuş ve hayat ağacı işlemeleri olduğunu fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birimi yetkilisi koruma ve restorasyon uzmanı Cemil Karabayram, AA muhabirine, ihbarda bulunması üzerine tarihi yapıda inceleme yaptıklarını söyledi.

Dikkati çeken figürler tespit ettiklerini belirten Karabayram, şunları kaydetti:

"Bir taşa resmedilmiş Alaaddin Keykubat döneminin önemli figürlerinden biri olan kuş figürlerini görüyoruz. Mahallenin yapılaşma tarihine baktığımızda devşirme yoluyla geldiğini ya da daha öncesinde Kaleiçi yerleşkesi dışında Selçuklu ve Osmanlı izleri taşıyan bir yapı olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Taşımız yüzde yüz orijinal halini koruyarak günümüze gelmiş. Çok büyük bir kayıp olmamış."

- Keykubat'ın haberci kuşları olabilir

Taşlarda kuş ve hayat ağacı figürlerinin bulunduğunu anlatan Karabayram, bunların yanı sıra bir kısım tabakalarda ise kahve tonlarında kök boya görüldüğünü dile getirdi.

Karabayram, işleme detaylarının önemli bilgi verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir disiplin içinde aynı boyut ve çizgiler kullanılarak, detaydaki derinliklere dikkat edilen bir işlemecilik görüyoruz. Diğer Selçuklu döneminin taş yapılarındaki figürlere baktığımızda aynı boyutu, deseni ve malzemeyi görebiliyoruz. O dönemde kaleler arasındaki haberleşmeyi bu tür kuşlar sağlardı. Hayat ağacı içinde işlendiği ve Selçuklu dönemine dayandığı için Alaaddin Keykubat'ın haberci kuşları olarak değerlendiriyoruz."

- "Özel olarak koruma altına alınabilir"

Tarihi yapının bulunduğu mahallenin 1980'li yıllarda koruma altına alındığını dile getiren Karabayram, yapının mevcut durumda özel mülkiyet olduğunu aktardı.

Yapının şu an bir sivil toplum kuruluşu tarafından kullanıldığını dile getiren Karabayram, şunları söyledi:

"Bundan sonrasında muhtarlığımıza ve vatandaşlarımıza çok iş düşüyor. Bu bölüm özel olarak koruma altına alınabilir. Zaten mahalleli çok iyi bakıyor yapılarına. Zaman dilimi içinde de bu bölgede köklü bir iyileştirme yapıldığında buranın daha da iyi sergilenebileceğini düşünebiliriz. Kültür ve Turizm Bakanlığı hibe yardımlarına başvurabilirler. Hibe yardımlarına başvurduklarında her türlü onarım desteğini hibe olarak alabilirler. Bakanlığımız bu desteği 81 ilde aktif şekilde gösteriyor."

- Sıva döküldükten sonra fark edildi

Haşimişcan Mahalle Muhtarı Halil Ay ise birçok tarihi yapıyı içinde barınan mahallenin yok olmaması için mücadele verdiklerini söyledi.

Ay, "Buradaki çocuklar top oynarken sanırım sıva dökülmüş. O şekilde ortaya çıkmış. Aslında burada bu tarz evlere güzel bir işlem yapılsa, Antalya'mıza kazandırılsa turizm olarak büyük kazanç olur." dedi.