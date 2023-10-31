Avusturya’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü kutlandı

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Hatun Demirer ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Levent Eler'in ev sahipliğinde Viyana'daki Lihtenştayn Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte Antakya Medeniyetler Korosu'nun sahne aldı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosu Günay Babadoğan Ertan ve Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert'in yanı sıra birçok uluslararası kuruluşun yöneticisi ve diplomatik misyon temsilcisi ile Türk vatandaşları katıldı.

Resepsiyonda, Avusturya hükümetini temsilen ise Avusturya Çalışma ve Ekonomi Bakanı Martin Kocher yer aldı.

Etkinlikte, Türkiye ve Avusturya milli marşların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajı okundu.

"Cumhuriyet'imiz, tüm imkansızlıklara rağmen Atatürk ve Türk milleti önderliğinde kuruldu"

Büyükelçi Ceyhun, resepsiyonda yaptığı konuşmada, bağımsızlığın ve dayanışmanın simgesi olan Cumhuriyet'in çok zor koşullar altında ve Türk halkının eşsiz fedakarlıklarıyla kurulduğunu belirterek, "Cumhuriyet'imiz, tüm imkansızlıklara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milleti önderliğinde kuruldu." diye konuştu.

Türkiye'nin son 22 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük atılımlara imza attığını vurgulayan Ceyhun, "Türkiye Yüzyılı'nın başında ülkemiz tüm alanlarda yatırımlarına ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine devam ediyor. Savunma sanayisinden otomotiv sanayine kadar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz ulusal dış politikayla, barış için arabuluculuk yapmak hedefimizi güçlendiriyoruz." dedi.

Ceyhun, Türkiye-Avusturya ilişkilerinde olumlu bir ivme yaşandığına dikkati çekerek, "Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretin, Avusturyalı bir hükümet başkanının 22 yıl aradan sonra yaptığı ilk resmi ziyaret" olduğunu belirtti ve bunun ilişkilerde dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet resepsiyonuna Avusturya hükümetini temsilen Bakan Kocher'in katılımından büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Ceyhun, "Hem bizim hem de Avusturyalı dostlarımızın çabaları sayesinde işbirliğimizin devam edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Ceyhun, Cumhuriyet'in 100. yılını Viyana'da özel bir grup olan Antakya Medeniyetler Korosu ile kutlamak istediklerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Koronun bugünkü performansı da kültürel bir mozaik olması ve üyelerinin deprem bölgesinden gelmesi nedeniyle önemli. Özellikle üyeleri Müslüman, Hristiyan, bazıları Türk, bazıları Kürt, Ermeni, Hristiyan, Katolik, Protestan, Ortodoks, işte bizim Anadolu'muz."

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinen Ceyhun, arama kurtarma çalışmalarına katılarak birçok insanın hayatının kurtulmasına vesile olan Avusturyalı yetkililere teşekkürlerini sundu.

"Kadın-erkek eşitliği, Cumhuriyet'in en çok gurur duyduğum büyük somut başarılarından biri"

Büyükelçi Demirer de Cumhuriyet'in kendisi için özgürlük ve eşitliğe dayalı demokrasi anlamına geldiğini belirterek, "Kadın-erkek eşitliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin en çok gurur duyduğum, en büyük somut başarılarından biridir." ifadesini kullandı.

Demirer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada, bu harika uluslararası şehir Viyana'da, Atatürk'ün o zamanki genç Cumhuriyet'imize dış politikanın temel direği olarak hedef gösterdiği, yurtta ve dünyada barış ve istikrara hizmet etmeye kendilerini adamış kadın ve erkek diplomatlardan oluşan bir ekiple Türkiye'nin gururlu kadın büyükelçilerinden biri olarak sizlere hitap ediyorsam, şüphesiz ki bu Cumhuriyet sayesindedir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

"Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne Viyana'da tanıklık etmiş olmak ayrı gurur kaynağı"

Büyükelçi Eler de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne çok taraflılığın merkezlerinden biri olan Viyana'da tanıklık etmiş olmanın Türk diplomatlar için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Eler, 78 yıl önce bugünlerde kabul edilen Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın, Cumhuriyet'in 100 yıl önce ortaya koyduğu temel ilkelerle birçok benzerlik içerdiğini belirterek, Cumhuriyet'in temel felsefesinin de "kimseyi geride bırakmamaya" dayandığını vurguladı.

"Türkiye, Doğu ile Batı arasında her zaman köprü olmuş zengin tarihe sahip kadim bir ülke"

Resepsiyona, Avusturya hükümetini temsilen onur konuğu olarak katılan Çalışma ve Ekonomi Bakanı Martin Kocher, kendisine Türk tarihindeki bu dönüm noktasını kutlama fırsatı verdiği için programın ev sahiplerine teşekkürlerini sundu.

Viyana'da düzenlenen bu programa katılmanın, kendisi için onur ve ayrıcalık olduğunu dile getiren Kocher, ayrıca, bugün münasebetiyle Avusturya Başbakanı Nehammer'ın en içten selamlarını iletti.

Avusturyalı Bakan Kocher, şöyle devam etti:

"Bugün Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu fırsatı Türkiye'nin küresel kültüre, tarihe ve ilerlemeye yaptığı muazzam katkıları onurlandırmak için kullanalım. Türkiye, Avrupa ve Asya'yı birleştiren, iki dünyayı birbirine bağlayan, Doğu ile Batı arasında her zaman köprü olmuş zengin tarihe sahip kadim bir ülkedir. Hızla değişen dünyada Türkiye'nin rolünün önemi ne kadar vurgulansa azdır. Ayrıca, zengin kültürümüze ve tarihsel olarak Avusturya Cumhuriyeti'nin alametifarikası olan çok kültürlülüğe katkıda bulunan Türk toplumunun Avusturya toplumuna yaptığı değerli katkının da farkındayız."

-"Birlikten ve dostluktan güç doğar. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye kararlıyız"

Kocher, Avusturya ve Türkiye arasındaki hem ekonomik hem de diplomatik ilişkilerin oldukça iyi bir seviyede olduğuna dikkati çekerek, "Çalkantılı bir dönemde yaşıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin gelişmesine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Kocher, şunları kaydetti:

"Barış, işbirliği ve karşılıklı anlayışa olan ortak bağlılığımız, devam eden ve gelişmeye devam edecek olan güçlü ve derin ortaklığın omurgasını oluşturmaktadır. Birlikten ve dostluktan güç doğar. Bu nedenle ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye kararlıyız ve Avusturya da bunu yapmaya kararlıdır. Bu düşüncelerle, bu akşam yapmam gereken tek bir şey kaldı. Avusturya halkı adına, hem Avusturya'daki hem de yurt dışındaki Türk toplumuna en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Bu etkinliği düzenleyen Büyükelçilere ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun."

Ayrıca, Büyükelçi Ceyhun'un eşi Azize Ceyhun, resepsiyonda sahne alan Antakya Medeniyetler Korosu'na bir şarkıda enstrüman çalarak eşlik etti.

Etkinlik, Türk mutfağından lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.