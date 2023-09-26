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KÜLTÜR SANAT

Yunus Emre Enstitüsü, Güney Afrika'da "Ulusal Miras Günü" ekinliği düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "Ulusal Miras Günü" etkinliği düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsü, Güney Afrika’da Ulusal Miras Günü ekinliği düzenledi
Yayınlanma Tarihi: 26.9.2023 09:29:01 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 09:28

Johannesburg YEE ve Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal Miras Günü etkinliğine Güney Afrikalılar yoğun katılım gösterdi. Güney Afrikalı sanatçılar etkinlik çerçevesinde açtıkları sergilerde, eserlerini tanıtma fırsatı buldu. Güney Afrikalı Akapela müzik grubu da etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümüne özel olarak 10. Yıl Marşı'nı icra etti. Johannesburg YEE ve Türk Kültür Merkezi Müdürü Abdülaziz Yiğit, AA muhabirite yaptığı açıklamada, 24 Eylül'ün Güney Afrikalılarca ulusal bayram olarak kutlandığını belirterek, "Bugünü Güney Afrikalılarla, farklı kültürlerle bir araya gelerek kutladık. Birçok sanatçı etkinliğimize katılarak, hünerlerini ortaya koyup sanatlarını sergilediler." dedi.

Yiğit, sanatçıların sergilerinde Güney Afrika ve Türk geleneksel sanatlarına ağırlık verdiğini aktardı. Güney Afrikalı sanatçı Alex Maswanganyi de Ulusal Miras Günü'nün Güney Afrikalılara nereden geldiklerini hatırlattığını belirterek, bugünkü etkinliğe Türkiye ve Güney Afrika'yı içeren çizimleriyle katıldığını ifade etti. Maswanganyi, bugüne özel olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın resimlerini çizdiğini, Türk ve Güney Afrika kültürünü birleştiren resimler çizmeye devam edeceğini söyledi.

-Ulusal Miras Günü

24 Eylül Ulusal Miras Günü'nün kökeni, ülkenin en kalabalık etnik grubu Zuluların ünlü hükümdarları Kral Shaka'nın anıldığı Shaka Günü'ne dayanıyor. Tarihçilere göre Kral Shaka, ordu ve savaş sisteminde gerçekleştirdiği köklü reformlarla Zulu Krallığı'nı 19. yüzyılın başlarında kıtanın güney doğusundaki en güçlü yerli hükümdarlıklardan biri haline getirmesiyle biliniyor. Kral Shaka, disiplinli ordular kurarak geniş bir coğrafyada fetihler gerçekleştirdi. Zulular için milli bir figür olan Kral Shaka, suikast sonucu 24 Eylül 1828'de öldürüldü. Zulular, Kral Shaka'yı, ölümünün yıl dönümünde etkinliklerle anıyor.

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Etiketler Yunus Emre Enstitüsü Türkiye Türk Güney Afrika Türk Kültür Merkezi Güney Afrika Cumhuriyeti

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