Sabri Ülker Vakfı Yayınları tarafından çocukların kitap okuma alışkanlıklarını analiz etmek amacıyla yapılan Türkiye Çocuk Kitabı Okuma Alışkanlıkları Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

Feriye'de gerçekleştirilen ve araştırmanın sonuçlarının basın mensuplarıyla paylaşıldığı toplantıya, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz, Sabri Ülker Vakfı Yayınları Yayın Danışmanı Prof. Dr. Ali Atıf Bir ile Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Selen Tokcan katıldı.

Selen Tokcan, çalışmayı FRAM araştırma şirketinin yaptığını belirterek, 13 ilde 3-10 yaş arası çocuğu olan ve 20-55 yaş arası kitap okuyanlar ya da çocuğuna kitap okuyan 309 anne ile görüşülerek sonuçların elde edildiğini söyledi.

Sabri Ülker Vakfı Yayınları olarak 2019'dan bu yana 4 milyon kitap sattıklarını aktaran Tokcan, "Araştırmaya göre çocukların yüzde 80'i kitap okumayı seviyor. Araştırma sonuçlarına baktığımızda vakfın ve yayınevinin misyonunun, ebeveynlerin ve çocukların beklentileri ile paralel olduğunu gördük.

Ne mutlu bizlere ki çocuklara kitap sevgisi aşılamayı misyon edinmiş bir kurum olarak böyle bir sonuçla karşılaştık. Ebeveynlerin de çocuklarına kitap okuyarak kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını geliştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yine araştırmaya göre çocuklar hayal gücünü geliştiren, görselleri bol ve yeni şeyler öğrendikleri kitapları keyifle okuyor." dedi.

- "Araştırma kitap alımındaki temel belirleyenin fiyat olduğunu ortaya koyuyor"

Tokcan, çocuk kitapları için aylık ortalama 180 lira bütçe ayrıldığına da işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukların hayal gücünü geliştiren, görselleri bol ve yeni şeyler öğrendikleri kitapları keyifle okuduğunu ortaya koyan araştırmada 3-5 yaş arası çocukların favorisinin masal, hikaye ve resimli kitaplar olduğu belirtiliyor. 6-10 yaş arasında ise hikaye ve çizgi romanların çok sevildiği görülüyor. Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli veri ise kitap fiyatlarının yüksek bulunması ve ailelerin alternatif arayışına yönelmeleri oldu. Ebeveynlerin yarıya yakını çocuk kitaplarının fiyatını yüksek bulduğunu ve çocuklarına yeterince kitap almakta zorlandıklarını ifade ediyor. Araştırma kitap alımındaki temel belirleyenin fiyat olduğunu ortaya koyuyor."

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Sabri Ülker Vakfı Yayınları Yayın Danışmanı Prof. Ali Atıf Bir ise annelerin çocuklarının ihtiyacı olan kitabı tespit edebildiklerine söyleyerek, "Sabri Ülker Vakfı, Şok marketlerin büyük desteğini arkasına alarak bu alanda başarıyı yakalıyor. Popüler bilim başlığı altında gıda, beslenme ve sağlık alanlarında en fazla tartışılan konulara ışık tutan uluslararası güncel eserleri de Türkçeleştirerek bu alandaki önemli bir açığı kapatıyor. Bu alanda çok sayıda eser olmasına karşın bilimsel içerik yoksunluğu var. Sabri Ülker Vakfı Yayınları tamamen bilimsel referansları esas alıyor." diye konuştu.

Ayrıca Sabri Ülker Vakfı Yayınları, çocuk kitapları, akademik ve popüler bilim kategorilerinde yurt içi ve dışından referans çalışmaları okuyucularıyla buluşturuyor.

Murat Ülker'in eseri olan "Hayatın İpuçları", bilim serisi altında yayımlanan "Kötü Tavsiye", "Bilim İletişimi", "Yemek Savaşları", "Son Kullanma Tarihi" gibi çok sayıda eser bu çatı altında okuyucularla buluşuyor.

Amerikan Psikoloji Derneği tarafından hazırlanan seri ve uzman psikolog Nazlı Toraman Aydın tarafından kaleme alınan çocuk kitap serileriyle çocuklara bilimsel altyapısı olan eserler sunuyor.