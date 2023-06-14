"2023 Sedat Simavi Ödülleri" başvuruları başladı

Her yıl gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor dallarında verilen Sedat Simavi Ödülleri ’ne başvurular alınmaya başladı.

Bu yıl 47.si verilecek olan "2023 Sedat Simavi Ödülleri"ne başvurular alınmaya başladı.

Her yıl gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor dallarında sahiplerini arayan ödüller sahiplerini arıyor.

Her bir adayın yalnızca tek bir dalda ve tek bir eserle başvurabildiği yarışmada, kolektif çalışmalar da ödül yönetmeliğindeki ilgili maddeye uyulmak şartıyla aday olabiliyor.

Sağlık ve Fen bilimleri dallarındaki eserlerde son 5 yıl, diğer dallarda ise son bir yılda yayınlanmış olması şartı aranıyor.

Başvurular 30 Eylül'de sona erecek ve ödüller aralık ayında düzenlenecek törende takdim edilecektir.