Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, türbelerin bir nevi kişisel müze olduğunu ifade ederek, "Çünkü içerisindeki kitabesi, oradaki şahsiyetin hayatını anlatıyor veya orada kaftanı, başlığı varsa dönemin mimari üslubunu yansıttığı kadar kişinin özelliklerini de ortaya çıkarıyor." dedi.

Demircan, İstanbul'da yaklaşık bin türbe olduğunu aktararak, "Bunların 122 tanesinin restorasyon çalışmalarını Bakanımızın liderliğinde başlattık. Çalışmalar etap etap devam edecek. Bizim medeniyetimiz, kültürümüz kişiyi önemseyen, kişiyi kıymetli kılan bir medeniyet." diye konuştu.

120 türbeden 30'unun restorasyonu tamamlandı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da son 20 yılda Türkiye'de çok sayıda eserin ihya edildiğini belirterek, "Tarihi eserin ihyası konusunda, İstanbul'da bugüne kadar yapılan tamirat faaliyeti, hiçbir dönemde rastlanmayacak kadar hem hacim hem sayı olarak yüksektir. Bu sadece tarihe sevginin bir göstergesi değil, aslında devletin gelişmişliğinin bir yansımasıdır. Biz gelişmişliği daha çok ekonomik ve teknolojik yapılar üzerinden okuyoruz. Bu eksik bir okumadır. İnsanı insan yapan kültürdür, medeniyettir, değerler dünyasıdır, ahlakıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 124 türbeden 30'unun restorasyonunun tamamlandığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu türbelerin restorasyonu apayrı bir inkişaftır. Çünkü tarihe, maziye, kültüre farklı bir bakış açısına açılan penceredir. Bu türbelerin yıllarca kapalı kaldığını, kapılarına asma kilit vurulduğunu, örümceklerin ağ tuttuğunu düşünecek olursak, Bakanlık tarafından 100'ü aşkın türbenin aynı anda ecdada saygı çerçevesinde restorasyon programına alınması, bir kısmının bitirilmesi, bir kısmının planlanması, zihniyet dünyası ve geçmişle buluşma açısından son derece önemlidir."





500 çeşme onarılacak

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise Türkiye'deki somut kültürel mirasın yüzde 11'inin Fatih'te yer aldığına dikkati çekerek, son 20 yılda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bölgede önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Fatih'te su akmayan ve yıkılmak üzere olan 46 çeşmeyi ihya ettiklerinin altını çizen Turan, toplam 500 çeşmeyi onarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.





Çalışmalar hakkında

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki 124 türbe ile İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü denetimiyle 1. etapta 30'u aşkın türbenin bakım onarım ve restorasyonu, 25 türbenin de restorasyon ve teşhir tanzim projeleri hazırlandı.

Proje kapsamında 15 padişah, 28 hanedan, 60 sadrazam ve paşa türbesi ile 21 dini şahsiyetin türbesinin bakım onarımı, kapsamlı restorasyonu ve projelerinin hazırlanması için 33 ihale ile 3 etaplı iş programı belirlendi.

İlk etapta açılan türbeler arasında Baba Cafer Türbesi, Osman Paşa Türbesi ve Nev Fidan Kadın Türbesi yer alıyor.