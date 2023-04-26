Mimar Sinan 'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi 'nden öykünerek tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi 'nin birkaç hafta içerisinde yapılacak açılışı için son hazırlıklar tamamlanıyor.

İbadete açıldığında Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar olan arterdeki en büyük cami olacak Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin temeli, 3 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı.

İçerisinde otopark, kitap kafe, 4-6 yaş anaokulu, dijital görsel sanatlar salonu, çok amaçlı salonların yer aldığı, 20 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği camideki çalışmalar tamamlanıyor.

18 bin 500 metrekarelik arsada, 7 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen cami, klasik Osmanlı mimari özelliklerine sahip.

Ana kubbesinin çapı 24, yüksekliği 44 metre olan yapının 4 minaresinden ikisi 79, ikisi de 92 metre uzunluğunda inşa edildi.

Ana kubbedeki hat yazısında nano teknoloji kullanıldı

Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nden esinlenilen caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinden istifade edildi.

Ana kubbe yazısını çevreleyen desenler gemi dümeni şeklinde yapıldı. Kubbe yazısının tam ortasında 16 köşeli pusula yıldızı yer alıyor. Büyük Çamlıca Camisi'ndeki ana kubbede olduğu gibi nano teknolojinin kullanıldığı camide, masif bakır levhalar ile altın ve gümüş renkli malzemeler yer alıyor.

Hattat Ferhat Kurlu tarafından hazırlanan ana kubbenin hat yazısında suyun ve denizin önemine işaret eden İbrahim Suresi 32. ayet-i kerimesi yazıldı.

Tezhip ve süslemeleri Mustafa Çelebi tarafından hazırlanan camide, süslemelerde denize atıf yapılarak mavi tonlara yer verildi.

Caminin ana kubbesinin etrafındaki 32 pencerede yelkenli ve mavi vitraylar yer alıyor. Ayrıca caminin minarelerinde martı detayları bulunuyor.

Cami akustiğinde Mimar Sinan tekniği

Caminin akustiğinde ise Mimar Sinan'ın buluşu kullandı. Akustik için kubbenin akustiğinde 242 delik açılarak, ses mühendislerinin tavsiyesiyle kimyasallarla dolduruldu.

Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin "deniz" temalı mavi renkli halıları özel olarak Manisa'da yaptırıldı.

Mihrap, minber ve vaaz kürsüsünün yapımı da tamamlandı. Cami için 13 metre yüksekliğinde mihrap tasarlandı. Mihrabın yüzeyine Bakara Suresi 149. ayet-i kerimesi yazıldı.

Camiye, Allah'ın isimleri olan Esmaül Hüsna'ya atıfta bulunmak için "dalga" formundaki ana avizeye 99 fanus takıldı. Bu sayede caminin kubbelerindeki tezyinatlar daha görülür hale getirildi.

Caminin içerisindeki kapıların montajı da tamamlanırken 13 metre boyunda, 5 metre 90 santimetre eninde ana kapı girişe takıldı. Kapı, Selçuklu desenli Rumi bezemeli kündekari tekniğiyle yapıldı.





"Camimizi birkaç hafta içerisinde inşallah cemaatiyle buluşturacağız"

Levent Camisi Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barbaros Hayreddin Paşa'nın leventlerinin eğitim alanı olduğunu yerde caminin inşaatını yaptıklarını belirterek, "35 ay gibi kısa bir sürede böyle bir eserin inşaatını tamamladık. Camimizi birkaç hafta içerisinde inşallah cemaatiyle buluşturacağız." dedi.

Külünk, projenin bir ihtiyaç projesi olarak ortaya çıktığını dile getirerek, "Yıldız Hamidiye Camiyle Sarıyer Büyükdere arasında ana caddede ibadet ihtiyacını karşılayacak bir cami yoktu. Bu proje, bu anlamda çok ciddi olarak bir ihtiyacı karşılayacak. Çünkü etrafımız tamamen iş merkezleriyle, alışveriş merkezleriyle dolu vaziyette. Burası kapalı, açık alanlarında yaklaşık 20 bin insanın aynı anda ibadet edebileceği bir proje olarak tasarlandı." diye konuştu.