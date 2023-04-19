Özbekistan’da Şuşa Günleri etkinliği düzenlendi

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Şuşa Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

Türk Devletleri Teşkilatınca 2023'ün Azerbaycan'ın Şuşa şehrinin Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesiyle ilgili Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından Özbekistan'daki Haydar Aliyev Azerbaycan Kültür Merkezi işbirliğinde Şuşa Günleri etkinliğinin açılış töreni yapıldı.

Açılışa Özbekistan Kültür ve Turizm Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Azerbaycan'ın Taşkent Büyükelçisi Hüseyin Guliyev, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Özbekistan Kültürel Miras Ajansı Başkanı Bahadır Abdukarimov ve çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar, açılış öncesinde Azerbaycan Kültür Merkezi önündeki Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in büstü ile Şehitler ve Zafer Külliyesi'ne çiçek bıraktı.

Açılışta konuşan Azerbaycan Kültür Merkezi Müdürü Samir Abbasov, Şuşa Günleri etkinliğinin Azerbaycan'ın ve Özbekistan'ın kültürel ve sosyal hayatındaki önemli vaka olduğunu kaydederek, Şuşa'nın Azerbaycan'ın kültürü, müziği ve şiirindeki önemini vurguladı.

Abbasov, 44 günlük vatan savaşı sonucunda işgalden kurtarılan Şuşa'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ülkenin kültür başkenti, TÜRKSOY tarafından da 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini anımsattı.

Guliyev de uzun süre Ermeni işgali altında kalmasından dolayı şehrin tahrip edildiğini, tarihi abidelerin de mahvedildiğini belirterek, Şuşa'nın Azerbaycan halkı ve devleti için özel yere sahip olduğunu dile getirdi.

Şuşa'nın işgalden kurtarılmasını tarihi hadise olarak nitelendiren Guliyev, günümüzde şehirde sürdürülen restorasyon çalışmaları ve gerçekleştirilen önemli uluslararası etkinliklerin Azerbaycanlılarda gurur hissi uyandırdığını bildirdi.

- "Şuşa'nın Azerbaycan'ın kültür, sanat, edebiyat ve müziğine katkısı baha biçilemez"

Efendiyeva da Türk dünyasının büyük evladı Haydar Aliyev'in adını taşıyan Azerbaycan Kültür Merkezi'nde Şuşa Günleri'nin açılış töreninin düzenlenmesinin önemine değinerek, Şuşa'nın Türk dünyasının kültür başkenti ilan edilmesiyle ilgili dünyanın farklı ülkelerinde Şuşa Günleri düzenlediklerini, bu etkinliklerin ilkini geçen sene Bursa'da, bu yılın ilk etkinliğini ise Özbekistan'da yaptıklarını ifade etti.

Şuşa'nın Azerbaycan'ın kültür, sanat, edebiyat ve müziğine katkısının paha biçilemez olduğunu vurgulayan Günay Efendiyeva, şehrin zengin kültürel mirasının tüm dünyada tanıtılmasının önemine dikkat çekti.

Efendiyeva Şuşa Günleri'nin düzenlenmesi, ortak kök, değer ve geleneklere sahip halkların kültürlerinin buluşması ve Şuşa'nın onlar arasında işbirliği mekanına çevrilmesinin Türk dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

Nazarbekov, Azerbaycan'ın kalbi olan Şuşa'nın Türk dünyasının kültür başkenti ilan edilmesinin tüm Türk devletleri için gurur kaynağı olduğunu dile getirerek, bu etkinliğin sadece Azerbaycan kültürü için değil, aynı zamanda Özbekistan kültürü için de önemli olduğunu vurguladı.

Er de Şuşa Günleri projesinin Türk dünyası ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliğinin gelişmesine hizmet edeceğini belirterek, şehrin tüm Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin yeni simgesi haline geldiğini söyledi.

Şuşa Günleri etkinliği çerçevesinde Taşkent'in farklı yerlerinde Şuşa'nın kültürü, edebiyatı, sanatı ve tarihi ile ilgili belgesel film gösterimleri, kitap tanıtımı, Şuşa'nın fotoğraflarından oluşan sergi, milli kıyafetler defilesi, söyleşi, konser ve dans gösterileri düzenlendi.