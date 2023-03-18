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KÜLTÜR SANAT

Mısır’da ramazan ayının yaklaşmasıyla pazarlarda hareketlilik arttı

Başkent Kahire'nin belirli noktalarında ramazana özel kurulan pazarlarda her türlü kuru yemiş, hurma, tatlı, bal ve baharat halkın beğenisine sunuluyor.

Mısır’da ramazan ayının yaklaşmasıyla pazarlarda hareketlilik arttı
Yayınlanma Tarihi: 18.3.2023 17:12:18 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 17:12

Ramazan hazırlıklarına başlayan Mısırlılar, oruç ayına özel kurulan geleneksel pazarlara uğramadan geçmiyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de belirli noktalarda kurulan pazarlarda her türlü kuru yemiş, hurma, tatlı, bal ve baharatı bulmak mümkün.

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Sadece ramazan ayına özel temel ihtiyaçların temin edilebildiği pazarlar, ülkedeki büyük alışveriş merkezleri ve süpermarketlere nazaran daha ekonomik olduğu için halk tarafından yoğun ilgi görüyor.Mısır mutfağının popüler içeceği ve tatlısı "kameruddin" her ramazan olduğu gibi yine iftar sofralarındaki vazgeçilmez yerini almayı bekliyor. Ana malzemesi kayısı olan kameruddin içeceği evde kolayca yapılabilirken, tatlısı daha çok fabrikalarda üretiliyor.

Kameruddin tatlısının yanı sıra Mısır halkının bir diğer ramazan favorisi sütle karıştırılmış kuru hurma. Halk ramazan ayında çoğunlukla iftarını sütle karıştırılmış kuru hurma ile yapmayı tercih ediyor.

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- Kahire'de düzenlenen festivalde Libya hurması ilgi gördü. Kahire'de düzenlenen 3. Uluslararası Hurma ve Doğal Ürünler Festivali, ramazan öncesi Mısırlılara çeşitli alternatifler sundu. Festivale Suudi Arabistan ve Libya'dan da hurma üreticileri katıldı.Libyalı üretici Muhammed Ali, "Bu festivale ilk kez katılıyoruz. Libya'da yetiştirdiğimiz birçok hurma çeşidini buraya getirdik. Mısır halkının en çok ilgi gösterdiği hurma çeşidimiz ise 'Dakla Nur' oldu." dedi.

Ülkesinde yaklaşık 3 milyon hurma ağacı olduğunu kaydeden Ali, "Festivale çok büyük ilgi var. Burada Libya hurmalarını tanıtma fırsatı bulduk. Mısır en çok hurma üreten ülkeler arasında yer alıyor ama Libya hurmaları Mısır pazarında bulunmuyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla hurma tüketimi artacaktır. Özellikle Mısır'da hurma çok fazla tüketiliyor." ifadelerini kullandı.

- Ramazan alışverişinin uğrak noktalarından Seyyide Zeyneb Pazarı. Mısır'da ramazan öncesi hareketliliğin arttığı pazarlardan biri de Kahire'nin Seyyide Zeyneb bölgesinde kuruluyor.Her yıl Giza'nın Haram bölgesinden ramazan alışverişi için buraya geldiğini söyleyen Nura Seyyid, "Burada hissettiğim ramazan havasını başka bir yerde bulamıyorum. Burada ayrı bir ramazan ruhu var." diye konuştu.

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Seyyide Zeyneb Pazarı'na ailesiyle geldiğini ve çocuklarına ramazan feneri aldığını aktaran Seyyid, "Geleneksel ramazan fenerleri, kuru yemiş çeşitleri, kurutulmuş meyveler, çeşit çeşit baharat gibi ramazana özel aradığım her şeyi burada bulabiliyorum." dedi.

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Etiketler Kahire Suudi Arabistan Giza Libya Mısır Haram Seyyide Zeyneb Muhammed Dakla Nur Seyyide Zeyneb Pazarı

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