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KÜLTÜR SANAT

"İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz" yardım kermesi Üsküdar'da başladı

Depremzedelere destek olmak adına başlatılan proje, birçok etkinlikle 3 gün sürecek.

İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz yardım kermesi Üsküdar’da başladı
Yayınlanma Tarihi: 25.2.2023 09:16:00 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 09:25

İyilikhane Çocuk Derneğinin düzenlediği "İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz" projesi kapsamında hazırlanan kermes, Üsküdar Muamma Kahve'de başladı.Tasarım ürünler, kitap, yiyecek ve atölyelerin bulunduğu kermes projesine aralarında Tabi Tasarım, Şehbal İstanbul Kültür Merkezi, Netyazı Atölye, Tiyatro Külliyen'in de olduğu 100'e yakın destekçi katkı sunuyor.

Projeyi organize edenler arasında şair Ayşe Sevim, tasarımcı Billur Tirgil ve yazar Ayşe Şahinboy Doğan yer alıyor.Kulis Tiyatro Genel Yayın Yönetmeni Ayşe Şahinboy Doğan, proje kapsamında geliri afetzedelere bağışlanmak üzere bir kermes düzenlediklerini söyledi.

Doğan, kermeste orijinal tasarım ürünler, kitaplar, çeyiz ürünler ve çeşit çeşit yemeklerin olduğuna dikkati çekerek, "Üç gün boyunca kermesimiz devam edecek. Hafta sonu daha bir yoğunluk bekliyoruz. Buradan toplanan tüm yardımlar deprem bölgesindeki ailelerin barınma konusundaki yardımlarına gidecek. Oraya ulaştıracağız." dedi.

Proje kapsamında kermesin yanı sıra gelirlerinin depremzedelere ulaştırılacağı sinema, tiyatro, karagöz ve boyama atölyeleri yapılacağını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Projeyi başlatma kararı aldığımızda gelen yardımları listeledik, tasnif yaptık. Dağınıklık olmaması için dışarıdan gelen şeyleri kabul edemiyoruz ama katılımcıları bekliyoruz. Üç boyunca yoğun bir katılım bekliyoruz. Çünkü bize çok güzel dönüşler var. Burada gördüğünüz herkes boynunda gönüllü. Eğitmenlerimiz de ücret almadan atölyelerini düzenleyecek. Kermeste hem çocuk hem de yetişkin kitapları var. Tasarım ürünler var. Yemek standımız var. Yemeği hem buradan paketleyip götürebilirler hem de burada oturup yiyebilecekleri alan var. Muamma Kahve bize alanını tahsis etti, çok teşekkür ediyoruz. Burada çok çeşitli ürünler görebilirler, hepsi de belli sanatkarlar tarafından icra edildi ve bağışlandı. Üç gün boyunca buradayız, bekliyoruz. İyilikte buluşalım."

Aynı zamanda proje destekçilerinden İstanbul Sinema Evi, Z-Gelişim Atölyeleri, Netyazı, Tiyatro Külliyen ve Tiyatro Ankebut çeşitli atölyeler düzenleyeceği proje, 26 Şubat'a kadar devam edecek.

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Etiketler Üsküdar İstanbul Sinema Evi İyilikhane Çocuk Derneği Tiyatro Külliyen Tiyatro Ankebut Kulis Tiyatro Tabi Tasarım Netyazı Muamma Kahve

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